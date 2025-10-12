Il Rapporto ONU approvato sulla maternità surrogata ispirato dalla legge italiana su utero in affitto reato universale: il discorso della Ministra Roccella

UTERO IN AFFITTO: IL RAPPORTO ONU – IMPERNIATO SUL MODELLO ITALIANO – RESISTE ALLE CRITICHE IN AULA

Si è tenuta nei giorni scorsi l’audizione presso l’80esima Assemblea Generale dell’ONU a New York sulla tematica della maternità surrogata intesa come «violenza contro le donne», sempre e comunque: dopo la presentazione del Rapporto messo a punto dalla relatrice Reem Alsalem (che si occupa per le Nazioni Unite di famiglia, natalità e pari opportunità), basato quasi integralmente sulle posizioni del modello italiano, la discussione anche piuttosto accesa in aula ha avuto esiti positivi per lo stesso rapporto, approvato con il plauso dell’Assemblea per la Ministra inviata dal Governo Meloni, la titolare del Dicastero corrispondente Eugenia Roccella

L’atto di accusa contro la “Gestazione per altri” (GPA, o più volgarmente detta “utero in affitto”) prende spunto dalla legge approvata dal Parlamento italiano su impulso della maggioranza di Centrodestra a riguardo dell’utero in affitto come “reato universale”, prima nazione in Europa e al mondo a proporre una delibera del genere. La vera novità è che la Relatrice Alsalem nel suo rapporto specifico abbia riconosciuto e definito la maternità surrogata come una forma di violenza di genere, in ogni suo sviluppo e intenzione: «rafforza le disuguaglianze sociali, sfrutta la povertà delle donne, penalizza i neonati».

Non solo, la scelta delle varie “madri surrogate” da parte delle coppie di “committenti” dell’utero in affitto avviene con una dinamica – secondo il Rapporto ONU – che rischia sempre più di rinforzare principi e stereotipi «discriminatori e colonialisti». Pratica disumana, violenta, che mercifica tanto i corpi delle donne quanto quelli degli ancor più innocenti nascituri: il tutto per un «mercato globale» che dalle Nazioni Unite viene denunciato seguendo proprio il disegno di legge approvato dall’Italia in questa Legislatura. Infine, la Relatrice Alsalem propone una sorta di nuovo Trattato Internazionale che possa vincolare le nazioni a proibire nettamente la pratica dell’utero in affitto in ogni sua forma.

IL DISCORSO DELLA MINISTRA ROCCELLA E LE CONCLUSIONI DELLA RELATRICE ALSALEM

«Tale rapporto iscrive la GPA come violenza contro le donne e contro i bambini», compiendo così il primo vero passo verso il «riconoscimento universale di questa pratica come violenza, e quindi verso il suo divieto internazionale». Così la Ministra della Famiglia e delle Pari Opportunità Eugenia Roccella parlando alla platea dell’ONU durante l’audizione in merito al tema della maternità surrogata (qui il video integrale, ndr).

Dalla Legge 40 al suo completamento, con la legge approvata esattamente un anno fa in Parlamento che istituisce il reato universale (anche all’estero, ndr) di utero in affitto, l’input dato dall’Italia è per evitare sia la pratica in sé e per sé, e sia la registrazione automatica del genitore “intenzionale” laddove vi siano casi di bimbi nati con GPA in Paesi dove è legalizzata e poi trasferiti in Stati dove vige già il divieto di utero in affitto.

Di contro però, il Rapporto ONU e lo stesso sistema italiano, prevedono comunque la tutela dei minori con la procedura di adozione in casi ritenuti particolari, assicurando sempre il contesto familiare legale e affettivo in modo da salvaguardare l’interesse del minore. Quello che però permette questo passo in avanti delle Nazioni Unite, che in Assemblea hanno ringraziato il percorso messo in pratica dal Governo italiano, riguarda la possibilità di ottenere un riconoscimento ufficiale sulla medesima scia di «moratorie internazionali contro la pena di morte».

Come ha spiegato Roccella nella conferenza finale da New York, l’Italia si fa capofila di una rete di Stati favorevoli alla messa al bando della maternità surrogata, con la sponda di svariati Paesi africani e altri europei come la Francia dove il dibattito e le posizioni sono già molto simili a quelle del Nostro Paese. Tanto il Ministro italiano quanto la Relatrice speciale ONU Alsalem, riconoscono l’orrore di una GPA che induce le donne a venire «incubatrici umane» e che al contempo comporta conseguente negative nel tempo per lo stesso nascituro, come dimostrato dal team di 80 esperti e 120 realtà del settore audite in questi mesi per preparare il Rapporto presentato lo scorso 10 ottobre 2025.