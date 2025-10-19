Eugenia Roccella ha spiegato all'ONU la legge italiana contro la maternità surrogata. Servirebbe un adeguamento della normativa internazionale

La maternità surrogata è la riduzione di persone a oggetti, per questo è “una grave violazione della dignità delle donne e dei diritti fondamentali dei bambini”. Ecco il messaggio antropologico, dirimente, portato dalla ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità dell’Italia, Eugenia Roccella, nel corso di due importanti appuntamenti alle Nazioni Unite, l’8 e il 10 ottobre, dedicati, nell’ambito dell’Assemblea generale, alla presentazione del Rapporto della relatrice speciale dell’ONU sulla violenza contro le donne e le ragazze, Reem Alsalem, incentrato proprio sul tema della surrogazione di maternità.

Durante il side event dell’8 ottobre, dal titolo Surrogacy as a form of violence against women and girls: need for global action, Roccella ha aperto i lavori, ringraziando la relatrice speciale Alsalem per l’attenzione e il rigore, anche scientifico, con cui ha affrontato un tema tanto sensibile quanto urgente e complesso, nonché i rappresentanti delle organizzazioni della società civile per il loro contributo, altresì ricordando che la lotta contro ogni forma di violenza richiede l’impegno congiunto di istituzioni, governi e, appunto, società civile.

Il rapporto – presentato ufficialmente nel successivo evento del 10 ottobre – ha il merito di evidenziare le molteplici dimensioni di sfruttamento e violenza, ben rilevando i danni fisici e psicologici insiti nella pratica della maternità surrogata, tanto per le donne coinvolte quanto per i bambini nati attraverso questi accordi, affermando, in modo inequivocabile, che nessun contratto può legittimare la rottura del legame primario tra madre e figlio, né può giustificare la riduzione del corpo femminile a strumento di produzione.

“Sono rimasta particolarmente colpita dall’elevata percentuale di madri surrogate che, secondo un’indagine citata nel documento, hanno riferito di aver avuto difficoltà a separarsi dal proprio neonato. Ho trovato altrettanto allarmanti i dati riguardanti le implicazioni psicologiche ed emotive a lungo termine per i bambini nati attraverso la surrogazione, inclusi dolorosi conflitti identitari”, ha evidenziato la ministra.

Alla luce di queste riflessioni, Eugenia Roccella ha poi ribadito che la posizione giuridica e politica dell’Italia è fondata su principi costituzionali e di tutela dei diritti umani, rappresentando la maternità surrogata una grave violazione della dignità delle donne e dei diritti fondamentali dei bambini.

Per illuminare la necessità di un tanto grave giudizio, è stata esplorata la sostanza della questione antropologia ad esso sottesa: un simile fenomeno si regge sul disassamento del rapporto fra esseri umani, riducendo la relazione a una tensione fra “creditore” e “debitore”, in cui il corpo femminile e il concepito divengono res oggetto di prestazioni.

Sotto tale profilo, alcune riflessioni espresse dalla ministra in sede ONU divengono un canone di confronto non rinviabile per alcuno, quali quelle svolte a proposito della separazione del bambino dalla madre biologica subito dopo la nascita, perché tale evento non sia ridotto a un mero passaggio tecnico nell’esecuzione di un contratto.

“Si tratta della rottura del legame umano più intimo – ha spiegato Eugenia Roccella –, della negazione del diritto intrinseco del bambino alla presenza, alla cura e alla protezione della propria madre. Una separazione che infligge una ferita che non è solo fisica, ma profondamente esistenziale, toccando i livelli più profondi della dignità e del senso di appartenenza.

Trasforma il primo istante di vita di un bambino – che dovrebbe essere colmo di calore e sicurezza – in un momento di perdita”, ha dichiarato Roccella; aggiungendo “allo stesso tempo, rappresenta un atto di violenza contro la donna stessa, costretta a rinunciare al bambino che ha portato in grembo per nove mesi. La rinuncia a questo legame riduce la maternità a una transazione e compromette la dignità della donna, trattando il suo corpo come uno strumento e il suo ruolo materno come oggetto di contrattazione”.

In ragione dell’antinomia che viene in essere rispetto al fondamentale principio personalistico su cui si reggono la Costituzione e la Repubblica italiane, dal 2004 la legge n. 40 ha esplicitamente vietato la maternità surrogata, sia commerciale che “altruistica”, e, più recentemente, con la legge n. 169 del 2024, tale divieto è stato ulteriormente ampliato per atti commessi all’estero.

La nuova normativa estende, infatti, la giurisdizione italiana oltre i confini nazionali, rendendo la maternità surrogata un “reato universale”, punibile anche se effettuata all’estero; dunque, anche in uno Stato in cui tale pratica è legale.

Da qui, l’invito della ministra a sostenere con forza da un lato l’adozione di uno strumento giuridico internazionale specifico e vincolante che vieti, a livello globale e in modo uniforme, la maternità surrogata in tutte le sue forme – così come raccomandato da Reem Alsalem nel suo Rapporto –; dall’altro, ad attuare, comunque, un aggiornamento dei trattati internazionali esistenti sulla protezione dei diritti delle donne e dei bambini, per includere esplicitamente la maternità surrogata tra le pratiche lesive della dignità e portatrici di sfruttamento, anche sull’esempio del paradigma normativo italiano.

Ma già il confronto e il dibattito di questi giorni hanno il pregio di aver portato all’attenzione mondiale la necessità di fermare questa violenza così profonda, che mina la dignità dell’essere umano e che colpisce le donne e le ragazze, il più delle volte in condizioni di fragilità, anche economica, trasformando i bambini in oggetti, addirittura, con un “prezzo” e ponendo, perciò, la portata della sfida antropologica che interroga tutti.

