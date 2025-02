Mathias Schepp è il padre delle gemelline Alessia e Livia, protagonista del rapimento delle due figlie di 6 anni che si concluse con il suo suicidio alla stazione di Cerignola. L’uomo morì travolto dal treno il 3 febbraio, dopo aver inviato durante la fuga vari messaggi alla ex moglie nei quali affermava voler punire la moglie sottraendole le due bambine, in uno di questi, l’ultimo, poi rivelò: “Le ho uccise, le bambine riposano in pace, non hanno sofferto… Non le rivedrai mai più“. Questa dichiarazione di colpevolezza di fatto fece concludere le indagini da parte delle forze dell’ordine, che si erano concentrate sugli spostamenti senza però trovare alcuna traccia dei resti delle due bimbe, vittime di una vendetta compiuta da un papà ed ex marito, la cui personalità venne analizzata da psichiatri e criminologi e definita “narcisistica maligna“.

Un uomo apparentemente “perfetto”, un professionista svizzero che lavorava come ingegnere alla Philip Morris, con un carattere descritto da conoscenti e colleghi come “educato e gentile” che invece nascondeva un disturbo ossessivo ai limiti della schizofrenia, che lo ha poi portato a compiere il folle gesto perchè non accettava la fine della relazione.

Mathias Schepp, prima della fuga con le figlie Alessia e Livia aveva fatto ricerche su come uccidere con il veleno

Nell’inchiesta sul caso delle due gemelline scomparse è emersa la personalità narcisistica patologica del papà Mathias Schepp, affetto da disturbi mentali che erano stati alla base della richiesta di separazione da parte dell’ex moglie e mamma delle bimbe Irina Lucidi. La donna infatti, durante le indagini raccontò le motivazioni che l’avevano spinta ad allontanare il compagno dalla sua casa e anche dalle figlie, rivelando che, nonostante fosse un genitore apparentemente attento e premuroso, era ossessionato dall’ordine con attenzione ai minimi dettagli a livelli maniacali. “Eravamo passati dal dare semplici indicazioni agli ordini veri e propri“, aveva detto la donna, aggiungendo: “Gli avevo consigliato di andare in terapia, ma non ha funzionato e così ho chiesto il divorzio“.

Un fallimento che Mathias Schepp vide come inaccettabile, decidendo così di programmare la vendetta con una fuga insieme alle gemelle, con la scusa di portarle a fare un viaggio. L’ultimo avvistamento delle piccole Alessia e Livia fu sul traghetto da Marsiglia alla Corsica, poi il suicidio e la lettera spedita a casa nella quale l’uomo confessava. Restano ancora oscure le dinamiche della tragedia, anche se i corpi non sono ancora stati ritrovati, l’ipotesi più accreditata è che il papà abbia usato il veleno per ucciderle, visto che prima del rapimento aveva fatto ricerche sul modo migliore per utilizzare sostanze tossiche e provocare la morte.