Mathieu Magni, fidanzato di Beatrice Marchetti?/ Dopo Akash nuove voci sulla sua identità…

Beatrice Marchetti è fidanzata. La modella, da poco sbarcata all’Isola dei famosi 2021, ha fatto presente di essere felicemente impegnata e fedele al suo compagno dopo che Awed, ha mostrato un certo interesse nei suoi confronti. Settimana scorsa all’Isola dei famosi si è a parlato a lungo del misterioso fidanzato di Beatrice Marchetti, ma adesso a rivelarne l’identità in esclusiva è Gabriele Parpiglia su Giornalettismo: “Lui è un imprenditore che lavora nel settore delle automobili d’epoca. I due sono innamoratissimi e da tempo convivono. Perché la modella ha accettato il corteggiamento di Awed e ha fatto un passo indietro solo quando è stata “scoperta?”. E perché la modella si è giustificata dicendo che Awed ha travisato? Perché la modella mantiene quasi “oscura” e lontana, senza nemmeno un saluto d’amore, dedicato al suo Mathieu Magni? Ecco chi è il fidanzato segreto di Beatrice, la sexy naufraga”. Il profilo social di Magni è privato, ma ora che è stato “scoperto” l’imprenditore si mostrerà in tv per la sua fidanzata?

Beatrice Marchetti fidanzata con l’imprenditore Mathieu Magni

Fin dal suo arrivo sull’Isola dei famosi, Beatrice Marchetti ha attirato l’attenzione di Awed, il quale aveva già tentato di farsi avanti con Miryea Stabile e Drusilla Gucci. Tra la modella o lo YouTuber si è instaurato un buon rapporto, ma la Marchetti ha fatto un passo indietro quando il ragazzo si è mostrato interessato a lei dal punto vista sentimentale. La questione, ovviamente, è stata affrontata in diretta, con Ilary Blasi che ha voluto parlare con i diretti interessati. “Mi dai l’impressione di voler rimanere con due piedi in una scarpa”, ha attaccato Awed durante il confronto. Beatrice Marchetti, invece, ha dichiarato di non aver mai fatto nulla per far credere al ragazzo che tra loro potesse esserci qualcosa di più. “Mi liquida dicendo che sono simpatico, ma telecamere spente fa apprezzamenti sul fatto che potessi avanzare nella fase del corteggiamento. E quando tornano le telecamere non mi parla. Va bene essere ingenui, ma non mi faccio prendere in giro”, ha ribattuto Awed. La modella ha ribadito di essere interessata solo a un rapporto di amicizia con lo YouTuber.

