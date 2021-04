Mathieu Magni, fidanzato di Beatrice Marchetti/ Lei: “sto pensando molto a lui”

Mathieu Magni è il fidanzato di Beatrice Marchetti, la naufraga de L’Isola dei Famosi 2021. La relazione tra i due è stata confermata durante il reality show di Canale 5 proprio dalla bellissima modella che, dopo essere stata eliminata dal gioco, ha deciso di restare in gara da sola su Playa Emboscada. Un’esperienza difficilissima per la modella che ha accettato la sfida di vivere da sola; per aiutarla la produzione le ha fornito un diario dove poter annotare pensieri durante il giorno. Proprio su questo diario la bella Beatrice ha scritto “ti amo”. Due parole che hanno incuriosito Ilary Blasi che, giustamente, le ha chiesto a chi fossero indirizzate. La Marchetti ha così confermato di essere felicemente fidanzata: “sì, assolutamente è per il mio fidanzato, mi manca moltissimo, dai dopo una settimana da sola qui, ho pensato molto a lui”. Il fidanzato è Mathieu Magni e la coppia è legata da diversi mesi, anche se i due sono molto discreti e riservati. Sui social, infatti, l’unica foto che li ritrae insieme è quella scattata a Capodanno al Bulgari Hotel di Dubai in compagnia di alcuni amici.

Mathieu Magni, chi è il fidanzato di Beatrice Marchetti

Ma chi è Mathieu Magni, il fidanzato di Beatrice Marchetti? Imprenditore di successo nel settore delle auto di lusso, Mathieu fa parte della famiglia Magni che con la complicità della famiglia Carnevale hanno fondato nel 1979 la “Magni& Carnevale Motors”, che si occupa della vendita di automobili prestigiose in Italia e nel mondo. Sin da piccolo Mathieu è cresciuto con l’obiettivo di entrare a far parte dell’azienda di famiglia dove è presente dal 2013. Il giovane imprenditore vive a Milano e proprio nella capitale meneghina ha conosciuto la bellissima modella italiana arrivata nella città del moda per lavorare proprio nel settore. Stando ad alcune indiscrezioni, Mathieu e Beatrice sarebbero fidanzati già da diversi anni e convivono insieme proprio a Milano.

