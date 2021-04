Mathieu Magni, fidanzato di Beatrice Marchetti/ “Mi manca davvero tanto, lo amo”

Si chiama Mathieu Magni il fidanzato della bella Beatrice Marchetti, una delle concorrenti dell’Isola dei Famosi 2021. Dopo settimane di riservatezza, il nome dell’uomo è stato finalmente svelato prima dai genitori di Beatrice, poi dalla diretta interessata. Da sola, su Playa Imboscada, la modella sta vivendo un’avventura più complicata ma anche più intensa proprio perché in solitaria. Un’avventura che ha ora la possibilità di raccontare in un diario in cui è stato appuntato un grande ‘Ti amo’, dedicato proprio al suo fidanzato Mathieu. Ilary Blasi ha allora chiesto alla Marchetti qualcosa in più sull’uomo che l’ha fatta innamorare. Beatrice ha così ammesso: “Mi manca molto! Dopo una settimana qui da sola veramente sto sentendo molto la sua mancanza. – dopo aver annunciato il suo nome in diretta, ha spiegato che si chiama così perché – È metà italiano e metà francese.” Chissà se nelle prossime puntate le farà una sorpresa con un videomessaggio o mostrandosi proprio in studio e collegandosi con lei.

Isola dei Famosi 2021/ Eliminato e diretta: Asia Argento "Vera è una leader nata"

LEGGI ANCHE:

Fariba Tehrani, infortunio all'Isola dei Famosi/ "Costola incrinata, niente prove"Valentina Persia Vs Vera Gemma/ Video, fuorionda all'Isola dei Famosi "Ringraziami.."

© RIPRODUZIONE RISERVATA