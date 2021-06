Mathieu Magni, fidanzato di Beatrice Marchetti/ Proposta di matrimonio in arrivo?

In molti hanno pensato e sognato per settimane che Beatrice Marchetti fosse single all’Isola dei Famosi 2021 ma poi è spuntato fuori un misterioso uomo di cui lei stessa ha parlato senza mai rivelare i dettagli. Al resto ci hanno pensato social e gossip e una foto che la ritrae insieme a Mathieu Magni, il suo fidanzato. A quanto pare si tratta di un giovane imprenditore milanese, impegnato nel settore delle auto di lusso con l’azienda di famiglia, leader nel settore ovvero la Magni&Carnevale Motors. Secondo i bene informati i due starebbero insieme da qualche anno anche se nessuno ne ha prove vere e proprie se non uno scatto risalente allo scorso dicembre e che arriva direttamente da Dubai. La conferma poi è arrivata in un frangente anche dalla modella di Dolce & Gabbana che ha fatto il suo nome.

Mathieu Magni, fidanzato di Beatrice Marchetti, chi è e cosa fa nella vita?

Ma chi è Mathieu Magni? Oltre ad essere il fidanzato di Beatrice Marchetti è anche un imprenditore nel settore delle auto di lusso. Proprio la sua famiglia insieme a quella Carnevale, fondò nel 1979 la “Magni& Carnevale Motors” , azienda che si occupa di affitto e vendite di auto di lusso e non solo in Italia. Mathieu ha preso posto in azienda ormai quasi dieci anni fa, vive a Milano e frequenta ambienti In gli stessi che gli hanno permesso di incontrare e conoscere Beatrice con la quale addirittura starebbe convivendo. L’indizio sul suo fidanzato è venuto a galla in una puntata in cui Beatrice Marchetti nel suo diario aveva appuntato la scritta “Ti amo”, incuriosendo Ilary Blasi che le ha chiesto se si trattasse del suo fidanzato e lei ha confermato: “Mi manca moltissimo, dai dopo una settimana da sola qui, ho pensato molto a lui”.

