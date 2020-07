Matia Bazar/ “Abbiamo ancora molto da dare con la nostra musica” (Techetechetè)

I Matia Bazar sono tra i gruppi al centro della puntata di oggi, giovedì 23 luglio 2020, di Techetechetè in onda su Raiuno. Il programma di video frammenti oramai diventato un cult del piccolo schermo questa sera è dedicato ai gruppi che hanno segnato la storia della musica italiana. Tra questi ci sono anche i Matia Bazar, il gruppo italiano di musica pop fondato nel 1975 a Genova e composto così nella prima formazione: Antonella Ruggiero voce, Carlo Marrale alla chitarra, Aldo Stellita al basso, Piero Cassano alle tastiere e Giancarlo Golzi alla batteria. Una carriera ricca di successi quella della band che può annoverare due vittorie al Festival di Sanremo rispettivamente nel 1978 con “e dirsi ciao” con Antonella Ruggiero e nel 2002 con il brano “Messaggio d’amore” cantato dalla nuova vocalist Silvia Mezzanotte. Non si contano le canzoni di successo per la band genovese: da “Ti sento” a “Vacanze romane”, da “Per un’ora d’amore” a “Stasera che sera”, da “E dirsi ciao” alle più recenti “Brivido caldo” e “Messaggio d’amore”. Dopo l’uscita di Antonella Ruggiero dal gruppo, i Matia Bazar nel 1990 accolgono Laura Valente per circa 8 anni dando una svolta rock al repertorio musicale. Poi è la volta di Silvia Mezzanotte con cui c’è un ritorno alle sonorità romantiche e prettamente pop, mentre nel 2004 è la volta di Roberta Faccani.

Matia Bazar: “abbiamo canzoni adatte a Sanremo”

Dal 2017 la voce dei Matia Bazar è quella di Luna Dragonieri e Fabio Perversi ne diventa il leader ricoprendo il ruolo di arrangiatore e polistrumentista. “Abbiamo ancora molto da dare e con la nostra musica vogliamo trasmettere tante emozioni” ha dichiarato l’arrangiatore a Bergamonews (data 16 agosto 2019). Una cosa è certa i Matia Bazar hanno segnato la storia della musica italiana grazie anche alla scelta di puntare sempre su voci straordinaria. “Il là lo ha dato Antonella Ruggiero con il suo modo di interpretare e di essere vocalmente un genio: tutte le cantanti che sono arrivate dopo di lei dovevano avere spiccate qualità anche nell’approccio al repertorio storico dei Matia Bazar, con una vocalità quasi da soprano leggero, di musica classica abbinata a una propria particolarità. Dopo di lei sia Laura Valente sia Silvia Mezzanotte ma anche Roberta Faccani e Luna Dragonieri, la nostra attuale voce, hanno una personalità ben precisa” ha dichiarato Fabio Perversi che non nasconde tra i progetti di futuri di voler tornare a Sanremo: “ci piacerebbe tanto. Abbiamo un paio di brani adatti e proporremo il nostro progetto musicale al nuovo presentatore e direttore artistico Amadeus, che deciderà”.



