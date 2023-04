Matia Bazar, chi sono e attuale formazione/ La storia del gruppo nato nel 1975

Matia Bazar, storia e successi del gruppo

I Matia Bazar nascono a Genova nel 1975, dall’unione di Carlo Marrale, Piero Cassano e Aldo Stellita (provenienti dai Jet) con Giancarlo Golzi (ex Museo Rosenbach) e Antonella Ruggiero. “Il nome Matia Bazar non ha una genesi precisa. Mi ricordo che vennero quelli della casa discografica dicendo «Ragazzi, vi manca un nome». Allora in cinque minuti «come ci chiamiamo? Matia Bazar». Poi dopo è stata data una spiegazione, per così dire, fittizia, dicendo che Matia in genovese significa ‘matta’, cosa che non è proprio vera. Però diciamo che si è rivelata una soluzione fortunata”, ha raccontato Carlo Marrale a “Estate in diretta” su Rai 1.

Vera Gemma e Jeda si sono lasciati/ "Lei avrebbe deciso di chiudere, ma i due..."

Il primo singolo, “Stasera che sera”, esce nel 1975; segue nel 1976 “Per un’ora d’amore”. Partecipano per la prima volta al Festival di Sanremo nel 1977 con “Ma perché”, l’anno dopo tornano al Teatro Ariston e vincono con il brano “… E dirsi ciao”. Nel marzo del 1981 Piero Cassano lascia la formazione e viene sostituito da Mauro Sabbione. Nel 1983, i Matia Bazar partecipano al Festival di Sanremo con il brano “Vacanze romane“, che si classifica quarto ma vince il Premio della Critica.

GF Vip, Sonia Bruganelli "Giulia Salemi una scoperta"/ "All'inizio non capivo..."

La formazione attuale dei Matia Bazar

Nel frattempo è entrato nel gruppo il tastierista Sergio Cossu, mentre nel 1989 Antonella Ruggiero lascia la band. Al suo posto arriva Laura Valente, con cui i Matia Bazar partecipano a due Festival di Sanremo: nel 1992 (“Piccoli giganti”) e nel 1993 (“Dedicato a te”). Nel 1994 Carlo Marrale abbandona il gruppo, nel 1998 muore Aldo Stellita; Laura Valente e Sergio Cossu lasciano il gruppo. Giancarlo Golzi chiede a Piero Cassano di rientrare nel gruppo, la nuova voce è Silvia Mezzanotte e viene reclutato anche l’arrangiatore e polistrumentista Fabio Perversi. Nel 2002 vincono il Festival di Sanremo con “Messaggio d’amore”. Nel 2005 esce dal gruppo Silvia Mezzanotte, sostituita da Roberta Faccani, che a sua volta lascia la band nel 2010 e viene sostituita dalla Mezzanotte. Nel 2015 il gruppo festeggia i 40 anni con un tour, ma nel mese di agosto muore improvvisamente Giancarlo Golzi. A febbraio 2016 viene annunciata a fine della collaborazione con Silvia Mezzanotte e l’anno dopo anche Piero Cassano abbandona la formazione. Dal 2022 i Matia Bazar sono così formati: il polistrumentista Fabio Perversi (nella band dal 1998), Silvia “Luna” Dragonieri (voce), Piercarlo “Lallo” Tanzi (batteria), Silvio Melloni (basso) e Gino Zandonà (alla chitarra).

LEGGI ANCHE:

Paolo Brosio, alcol e droga prima della conversione/ "Una voce: devi smetterla"

© RIPRODUZIONE RISERVATA