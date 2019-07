MATIA BAZAR/ Il mito Antonella Ruggiero con “Ti sento” emoziona ancora (Techetechetè)

Matia Bazar sono tra i protagonisti di una puntata speciale di Techetechetè, il popolare programma che da anni dà nuova vita all’immenso repertorio conservato nelle Teche Rai. Dopo lo speciale dedicato a Renato Zero, alle sorelle Mia Martini e Loredana Bertè, è arrivato il momento di omaggiare anche uno dei gruppi italiani di maggior successo della storia della musica pop italiana. Nati nel 1975, i. Matia Bazar inizialmente erano composti da Antonella Ruggiero, Carlo Marrale, Aldo Stellita, Piero Cassano e Giancarlo Golzi. Durante la lunghissima carriera però la band ha visto alternarsi diversi componenti registrando ugualmente un grandissimo successo. Attualmente la band è così composta: Fabio Perversi, Luna Dragonieri, Piero Marras, Paola Zadra e Fiamma Cardani.

Piero Cassano, ex Matia Bazar: “avrei voluto scrivere per Renato Zero”

Piero Cassano è uno dei fondatori e membri storici dei Matia Bazar. Intervistato da FareMusic, il cantautore si è raccontato tra sogni nel cassetto e la sua carriera con i Matia. Parlando di canzoni, Piero non ha alcun dubbio la canzone più bella dei Matia è: “Vacanze romane”, uno dei classici della musica italiana. Una canzone che ha cambiato anche la carriera dei Matia Bazar e cui è molto legato ancora oggi. Ci sono però due canzoni che avrebbero meritato molto di più secondo Piero: “C’è tutto un mondo intorno” e “Cavallo bianco” le considero due canzoni che partono da dietro come i cavalli di razza e poi superano tutto il gruppo. Ma non ebbero il successo che meritavano quando uscirono”. Una carriera straordinaria quella di Piero Cassano che, parlando di emozioni legate alla musica, ricorda: “le tre vittorie a Sanremo, due con i Matia Bazar come autore ed interprete (“…E dirsi ciao”, “Messaggio d’amore”) e una con Ramazzotti come autore e produttore (“Adesso tu”). Infine non nasconde di avere ancora un piccolo sogno da realizzare: “scrivere una canzone per Renato Zero”.

Matia Bazar, tutti i successi: da “Stasera che sera” a “Brivido caldo”

Una carriera costellata di successi quella dei Matia Bazar che dal 1975, anno di nascita della band, ad oggi hanno conquistato più volte le classifiche di vendita. “Stasera che sera” è il primo singolo, anche se il primo grande successo è “Solo tu”. Con questo singolo raggiungono la vetta della classifica di vendita dei 45 giri vendendo un milione di copie e pubblicando anche una versione spagnola per il mercato latino. Seguono poi tante hit: da “Vacanze Romane” a “Ti sento” fino alla sanremese “Brivido caldo”. Nonostante una carriera di successi, Piero Cassano alcuni anni fa ha deciso di lasciare la band: “una decisione non facile che parte però dalla convinzione che c’è stato un passato di grandi successi, c’è un presente, ma c’è anche la certezza del futuro, e il futuro è nelle mani di Fabio Perversi”. In realtà dietro l’uscita di scena di Piero Cassano c’è stata anche la morte di Giancarlo Golzi : “perché continuare senza la spalla artistica, il ‘copilota’ Giancarlo, era impossibile, troppi i ricordi le esperienze e le emozioni vissute insieme, quindi assicurare questo nuovo corso al gruppo ora è la cosa giusta”. Il cantante non nasconde però che se esistesse la macchina del tempo gli piacerebbe realizzare una Reunion con i Matia Bazar: “per tornare a cantare lo storico repertorio fino a ‘Messaggio d’amore’”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA