Matias Soulé rifiuta l'Italia: il talento della Roma ha detto di sentirsi argentino e attende ancora la chiamata dell'Albiceleste.

Matias Soulé rifiuta l’Italia: solo la scorsa settimana, in piena sosta per gli impegni delle nazionali, si era ventilata la possibilità che il talento della Roma, per il momento snobbato dall’Argentina, potesse virare sugli azzurri e in questo modo arricchire di qualità il reparto offensivo a disposizione di Gennaro Gattuso.

Va ricordato che a dire il vero Soulé non ha mai avuto dubbi: già ai tempi di Luciano Spalletti Commissario Tecnico il calciatore era stato contattato, ma aveva rifiutato aspettandosi una chiamata da parte della Seleccion che a dire il vero non è ancora arrivata, anche se ora forse qualcosa potrebbe cambiare.

Infatti, nei giorni scorsi anche Lionel Scaloni, l’uomo che ha riportato l’Argentina sul tetto del mondo, ha sottolineato come Matias Soulé sia un giocatore nei radar dell’Albiceleste; dunque presto potrebbe arrivare la tanto agognata convocazione, che lo stesso giocatore della Roma aspetta.

“Mi sento argentino, sono argentino” ha detto Soulé in un’intervista concessa a Il Messaggero, affermando anche come l’Italia non lo abbia più richiamato. Insomma, per quanto emerso non sarebbero gli azzurri ad aver pensato a Soulé quanto una suggestione mediatica, che ci può stare visto il rendimento del giallorosso, che però non trova riscontri nella realtà del momento.

I NUMERI DI MATIAS SOULÉ

Matias Soulé rifiuta l’Italia e, a meno di un improvviso cambio di scenario, non sarà un altro argentino ad arricchire la nostra nazionale come in epoca recente capitato a Mauro Camoranesi, che in azzurro ha anche vinto un Mondiale da titolare, o Mateo Retegui che ha già segnato 11 gol per noi. Anzi: a questo punto possiamo pensare che Soulé abbia buone chance di giocare la prossima Coppa del Mondo con l’Argentina, perché i suoi numeri sono in netta crescita. Ha solo 22 anni, si è fatto notare nella Juventus U23 per poi esordire nella prima squadra bianconera, trovando anche il gol in Serie A contro la Sampdoria.

È stato però il prestito al Frosinone a farlo emergere definitivamente: 11 gol (anche se con un vistoso calo nella seconda metà di campionato), l’interesse di alcune big e la Juventus che ha deciso di cederlo per quasi 30 milioni di euro. La mancata cessione di Paulo Dybala in Arabia Saudita gli ha inizialmente tolto un po’ di spazio, ma poi Soulé si è imposto: a oggi il suo score in giallorosso parla di 47 partite e 8 gol, in questo avvio di stagione ha già timbrato il cartellino tre volte e, continuando così, Scaloni potrebbe realmente pensare di chiamarlo in un gruppo pieno di talento e alternative ma nel quale alcuni giovani non hanno mai mancato di dire la loro. Staremo a vedere…