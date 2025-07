Matias Vecino è stato vittima di un furto nella sua abitazione, ladri entrati dalla finestra e scappati con oggetti di valore.

MATIAS VECINO, FURTO IN CASA

Matias Vecino è stato vittima di un furto presso la sua abitazione: lo riporta SportMediaset, a dire il vero non c’è molto da dire circa una notizia che per il momento parla di come il calciatore uruguaiano, in forza alla Lazio, sia rientrato ieri pomeriggio dopo qualche giorno di assenza e si sia accorto dell’effrazione, avvisando subito i carabinieri.

L’abitazione di Matias Vecino si trova in zona Camilluccia, a Roma Nord; i primi accertamenti hanno rivelato come i ladri siano entrati in casa del centrocampista della Lazio (ma potrebbe essere ceduto a breve) attraverso una finestra.

Hanno poi portato via alcuni oggetti di valore, ma per adesso non è stata resa nota una lista (e non è detto che lo sarà nei prossimi giorni).

Sono in corso le indagini e sono al vaglio le immagini di videosorveglianza della zona per provare a identificare i malviventi autori del furto in casa di Matias Vecino.

MATIAS VECINO VITTIMA DI FURTO: LA CARRIERA

Matias Vecino è stato dunque vittima di furto, non il primo e non l’ultimo calciatore a subire qualcosa del genere con un’effrazione domestica, in certi casi anche più spaventosa perché con la vittima effettivamente presente in casa. Lo stesso calciatore si è accorto del furto, dopo essere rientrato dal ritiro della Lazio a Formello: l’uruguaiano si è radunato al centro sportivo biancoceleste agli ordini di Maurizio Sarri, in preparazione della nuova stagione che inizierà tra poco e che per lui sarà la quarta con questa maglia.

Ormai però Vecino è un veterano della Serie A: ci è arrivato nel gennaio 2013 quando aveva ancora 22 anni, ha giocato un anno nella Fiorentina (in due diverse stagioni), poi prestito a Cagliari ed Empoli, dove per la prima volta ha conosciuto Sarri, e ritorno in viola per altri due anni. Il salto di qualità per lui è avvenuto nel 2017 con il trasferimento all’Inter, cinque stagioni nerazzurre vincendo scudetto, Coppa Italia e Supercoppa e con qualche gol pesante, su tutti quello famoso in Champions League contro il Tottenham. Nel 2022 il passaggio alla Lazio, voluto da Sarri, e ora la sua quarta stagione biancoceleste nella speranza di dimenticare in fretta questo furto.