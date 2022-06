Matic alla Roma?/ Calciomercato, affare a parametro zero: convinto da Mourinho

Nemanja Matic è il primo colpo di calciomercato della Roma per rinforzare il centrocampo. La società giallorossa è ad un passo dal calciatore serbo, che ad agosto si libera a parametro zero dal Manchester United. L’offerta è di un contratto annuale più un’opzione per il secondo, alle stesse cifre che la Roma aveva previsto per Henrikh Mkhitaryan. Destini incrociati perché, secondo la Gazzetta dello Sport, se Mkhitaryan avesse firmato il rinnovo proposto dal club capitolino, probabilmente Matic non sarebbe arrivato. Ma non per questo va considerato una seconda scelta, anzi José Mourinho ha avuto al Manchester United e al Chelsea, infatti il mese scorso lo ha definito «fantastico» e lo stima molto.

Nell’ultima stagione Nemanja Matic ha disputato oltre 30 partite, non poche per chi ha 34 anni. Nonostante qualche fastidio muscolare, le sue condizioni fisiche sono state tendenzialmente buone, un altro aspetto ritenuto importante a Trigoria. Inoltre, i giocatori arrivati dalla Premier League negli ultimi anni hanno fatto bene, come Abraham, Smalling e lo stesso Mkhitaryan.

MATIC ALLA ROMA: ACCORDO PER CONTRATTO ANNUALE

Ma Nemanja Matic piace perché sa dare ordine e geometrie, inoltre ha valore e personalità, senza trascurare il fatto che conosce bene José Mourinho. Proprio quest’ultimo, secondo Il Messaggero, lo ha convinto a dire sì alla Roma, nonostante offerte più ricche rispetto a quelle del club giallorosso. Quindi, se tutto dovesse andare come previsto, la prossima settimana il centrocampista diventerà un giocatore della Roma. Il club giallorosso, così come lo staff del calciatore, non si aspettano sorprese, anche se le firme non sono ancora arrivate.

Ad aggiungere dettagli all’operazione Sky Sport, secondo cui l’accordo è già stato raggiunto e l’ingaggio offerto è di 3,5 milioni di euro netti. Inoltre, l’annuncio ufficiale del colpo di calciomercato verrà dato presto. Infatti, secondo quanto raccolto da Tmw, l’affare Nemanja Matic dovrebbe sbloccarsi tra martedì e mercoledì per la gioia dei tifosi, i quali cominciano a credere davvero che la vittoria della Confernece League possa rappresentare un nuovo inizio nella storia del club giallorosso.











