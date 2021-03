Matilda De Angelis, chi è?/ Conduttrice Sanremo 2021: penso che morirò precipitando dalle scale dell’Ariston

Se qualcuno nutriva ancora dei dubbi sul fatto che questo fosse il momento di Matilda De Angelis, la prima serata del Festival di Sanremo 2021 è qui a fugare ogni perplessità. L’attrice bolognese, 25 anni, proiettata sulla scena internazionale dalla serie “The Undoing” con Nicole Kidman e Hugh Grant, calca oggi il palcoscenico più importante dello spettacolo italiano.

Matilda De Angelis intervistata pochi giorni fa da La Repubblica, alla prospettiva di condurre la serata inaugurale della kermesse più attesa dell’anno, Matilda non ha negato una certa ansia: “Penso solo che morirò precipitando dalle scale sul palco dell’Ariston. Ahò, d’altronde anche Jennifer Lawrence agli Oscar è caduta“, ha detto in risposta ad una domanda sull’abito con una digressione sull’importanza delle scarpe. Matilda De Angelis che con una grande dose di umiltà non ha negato di essere rimasta sorpresa quando ha capito, dopo una telefonata di Amadeus, di essere in procinto di diventare parte integrante di uno spettacolo che aveva sempre visto in televisione: “Negli ultimi quattro anni ho visto il festival fino all’ultimo minuto con il mio agente Gianni Chiffi. Quando mi ha chiamato per dirmi che avrei presentato una delle serate – ero sul set di notte, meno dieci gradi – sono rimasta senza parole. Ero entusiasta“.

Matilda De Angelis conduttrice al Festival di Sanremo 2021 della prima serata

A Matilda De Angelis non sfuggono di certo le difficoltà che un impegno come quello all’Ariston può presentare, soprattutto per un’attrice “prestata” al ruolo di conduttrice per una sera: “Mentre reciti hai un riscontro ma guardano il capello, il costume, il trucco; sul palco c’è un ritorno diretto. Quella sarebbe stata la differenza all’Ariston, ma ora è uno studio televisivo. Non c’è il pubblico ma abbiamo davanti una nazione. Per me funziona tutto quello che è naturale e istintivo. La verità vince, meglio essere emotivi che gelidi. Nessuno dice mai: ‘Mi sto cagando addosso’, eppure quel palco intimorisce. Forse lo dirò“. A sciogliere il ghiaccio, con ogni probabilità, ci saranno le battute di Rosario Fiorello: “Rido alle lacrime ogni volta che mi manda gli audio, è grandioso. Lui e Amadeus sono persone calorose. Sono un po’ agitata perché Sanremo non è il mio habitat, ma so che mi faranno risultare al meglio“.



