Alessandro De Santis, fidanzato di Matilda De Angelis: la carriera da X Factor ad Amici

Cantante dei Santi Francesi e sex symbol italiano, Alessandro De Santis è il fidanzato di Matilda De Angelis, attrice che è diventata famosa per aver interpretato la prima donna Avvocato Lidia Poet. Lui, che ha vinto X Factor nel 2022 è pieno di talento e insieme a Mario Francese ha fondato il famoso duo. Classe 1998, il cantante ha partecipato a Sanremo Giovani mentre nel 2024 è stato uno dei Big del Festival di Sanremo dove ha cantato il brano “L’amore in bocca”.

Alessandro De Santis è diventato famoso durante il suo percorso a X Factor dove ha partecipato con Mario Francese. Successivamente è stato scelto anche per Amici di Maria De Filippi dove si è visto un grande conflitto con il collega Irama, presente anche lui nella stessa edizione. Ecco cos’aveva detto a Fanpage.it sul talent: “L’esperienza di Amici ci ha permesso di vivere molto meglio questo programma, anche perché, prima di altri, eravamo già preparati alle dinamiche televisive del programma“. Piemontese di origine, Alessandro De Santis si è fatto conoscere anche grazie al suo primo album “In Fieri“, pubblicato appena dopo la vittoria a X Factor.

Matilda De Angelis e Alessandro De Santis: come si sono conosciuti davvero

Ma passiamo ora alla bellissima storia d’amore tra Matilda De Angelis e Alessandro De Santis partendo dall’inizio. I due sono stati paparazzati da Diva e Donna mentre si trovavano a passeggiare per Verona. Qui, in atteggiamenti affettuosi avevano fatto capire di aver intrapreso una relazione seria dando voce al gossip sulla loro storia romantica. Si sa poco e nulla, però, sul loro rapporto, se non che dura dal 2023 e che Matilda De Angelis ha definito il ragazzo come l’uomo che cercava da tempo. Ecco cos’ha confessato a Vanity Fair: “Sono sempre stata molto controllata nelle relazioni e di indole sono ultra indipendente. Ora sono contenta perché aspettavo una persona così, uno che mi ha investito come un camion a 250 all’ora“.

Matilda De Angelis ha svelato in passato una chicca sulla loro relazione, dicendo che tanto le piacerebbe raccontare in giro che lei e Alessandro De Santis si siano conosciuti ad un concerto, eppure non è stato così. I due sono venuti a contatto l’uno con l’altra tramite i social, anche se questo non ne rompe la romanticheria: “Ma mi sarei innamorata di lui anche se avesse fatto il panettiere, il giardiniere o l’impiegato di banca“.