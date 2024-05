Matilda De Angelis, chi è la fidanzata di Alessandro De Santis/ Ecco come si sono conosciuti e innamorati

L’attrice Matilda De Angelis è la fidanzata di Alessandro De Santis: “Mi sarei innamorata di lui anche se…”

Forse non tutti sanno che Alessandro De Santis dei Santi Francesi è felicemente fidanzato con l’attrice Matilda De Angelis. I due viaggiano verso l’anno e mezzo di storia d’amore, o poco più. Si sono conosciuti via Instagram come svelato in una intervista rilasciata a Grazia dall’attrice. “Vorrei poter raccontare la storia romantica di noi due che ci vediamo per la prima volta a un concerto, ma la verità è che avevo sentito alcune sue canzoni già due, tre anni fa e che ci siamo conosciuti su Instagram, dove avevamo cominciato a seguirci a vicenda. La nostra è una storia romantica al di là di come è iniziata perché romantici lo eravamo noi”.

Di sicuro la voce di Alessandro De Santis ha fatto guadagnare tanti punti al cantante, che ha avuto la strada spianata nella conoscenza con la fidanzata Matilda De Angelis. “Ha, forse, la voce più bella che abbia mai sentito in vita mia”, ha infatti ammesso la fidanzata.

“Mi sarei innamorata di lui anche se avesse fatto il panettiere, il giardiniere o l’impiegato di banca”, assicura Matilda De Angelis a proposito della sua storia d’amore con Alessandro. In un passaggio sulle pagine di Vanity, ha sottolineato gli aspetti positivi del rapporto che sta costruendo con il cantante.

“Ora sono contenta perché aspettavo una persona così, uno che mi ha investito come un camion a 250 all’ora. A un certo punto ho anche pensato: ‘Vabbè forse sono fatta così, avrò delle belle relazioni ma sempre con il freno a mano tirato’. Invece ora è successo tutto questo casino ed è bello aver perso il controllo”. Prima di innamorarsi del suo attuale compagno, l’attrice era impegnata con Pietro Castellitto,











