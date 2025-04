Matilda De Angelis, chi è: dalla musica al cinema a vent’anni

Ne “La vita da grandi” Matilda De Angelis interpreta Irene, la sorella di Damiano, ragazzo autistico. La splendida attrice si conferma una delle più talentuose del panorama culturale e cinematografico italiano: dotata di grande estro e versatilità nonché espressività, è un astro nascente (o forse ormai affermato) del cinema d’autore, in Italia e non soltanto, considerando che vanta anche importanti esperienze all’estero. Nata a Bologna nel 1995, Matilda ha cominciato a recitare solamente a vent’anni. Precedentemente, infatti, si era avvicinata al mondo della musica, iniziando a suonare la chitarra e il violino alle scuole medie, per poi comporre i primi brani ed entrare a far parte di una band a 16 anni, girando l’Europa e l’Italia con l’album pubblicato.

Dopo un provino con Stefano Accorsi, Matilda ha cominciato anche il suo percorso artistico nel mondo del cinema, ottenendo film da subito riscontri importanti come una candidatura ai David di Donatello 2017 come miglior attrice protagonista. Nel frattempo, Matilda De Angelis ha iniziato ad apparire anche in diversi videoclip di artisti importanti come i Negramaro e i Thegiornalisti, continuando inoltre con grande successo la sua carriera da attrice, orma decollata definitivamente.

Matilda De Angelis, chi è: i ruoli oltreoceano

Il grande talento di Matilda De Angelis non è passato inosservato e nel 2020 l’attrice bolognese è stata chiamata per recitare in “The undoing – Le verità non dette”, miniserie con la splendida Nicole Kidman. Un ruolo che ha ottenuto ottime critiche e riscontri. Sempre lo stesso anno, in patria, ha recitato ne “L’incredibile storia dell’Isola delle Rose”, arrivando a vincere un David di Donatello per la migliore attrice non protagonista. Vista la sua passione e il suo grande talento anche per il mondo della musica, Matilda De Angelis ha spesso interpretato anche le colonne sonore dei film da lei interpretati, confermandosi attrice estrosa e versatile.