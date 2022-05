Matilda De Angelis, chi è?/ Simbolo della body positivity “Siate gentili con voi stessi”

Chi è Matilda De Angelis?

“Tutto può succedere“, fiction in cui hanno recitato anche Pietro Sermonti, Maya Sansa e Camilla Filippi, ha fatto da trampolino di lancio per Matilda De Angelis, che da allora è diventata una delle attrici più apprezzate in ambito internazionale. Nonostante abbia avuto la possibilità di lavorare al fianco di stelle di prima grandezza come Hugh Grant e Nicole Kidman, lei è rimasta quella di sempre ed è proprio la sua semplicità che ha colpito il pubblico.

A differenza di molte altre colleghe, lei non ama mostrarsi sui social solo in abiti da sera e con il suo aspetto migliore. L’attrice ha ammesso infatti di soffrire di acne e ha pubblicato una serie di scatti senza alcun filtro invitando le sue coetanee a non avere alcuna vergogna dei propri difetti fisici.

Matilda De Angelis e l’invito ad accettarsi: le sue parole

Avere difetti fisici è più che naturale, ma spesso non è semplice accettarlo. Ne sa qualcosa anche Matilda De Angelis, che ha mostrato il suo volto ricoperto di brufoli come se fosse una cosa normale. E’ per questo che lei ha voluto così rivolgersi direttamente alle sue coetanee sottolineando come sia importante non nascondersi: “Ci sono cose che non si possono controllare e quest’anno ce l’ha insegnato bene. Ci sono cambiamenti che dobbiamo accettare nella nostra vita e, insieme ad essi, la percezione di noi stessi e del mondo che ci circonda. Accadono cose paradossali nella vita no? Bene, per me essere un’attrice e lavorare con il volto mangiato dall’acne è una di queste. Ogni giorno devo svegliarmi e presentarmi prima davanti allo specchio e poi davanti alla macchina da presa con tutto il carico emotivo che già comporta ed essere “splendida”, in parte e concentrata insieme a tutte le mie paure e insicurezze letteralmente a fior di pelle”

Per chi fa un lavoro come il suo avere un’immagine curata è fondamentale, ma lei ha voluto sottolineare come sia importante pensare a quanto un problema non debba essere limitante: “Ci sono problemi ben più grandi nella vita, ne sono consapevole, ma volevo condividere questa piccola verità forse per sentirmi più forte, forse per accettarmi meglio. Le nostre paure ci possono paralizzare o possono diventare una grande forza, sta a noi scegliere la strada. E praticare tanta gratitudine per tutte le cose belle che ci accadono e magari, anche per quelle brutte”.

