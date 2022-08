Matilda De Angelis, critiche al lato B: “E rinforzali sti glutei!”/ Lei sbotta: “Tu rinforza il cervello”

Matilda De Angelis, critiche al lato B su Instagram: “E rinforzali sti glutei!”

“Odio l’estate” scrive la bellissima Matilde De Angelis a corredo di un post che ha subito attirato l’attenzione dei suoi follower. La nota attrice ha infatti pubblicato uno scatto in bianco e nero in cui indossa solo lo slip del costume e copre il seno con le braccia. La foto è a mezzo profilo e lascia dunque intravedere anche il lato B. Proprio questa parte del corpo dell’attrice è poi finita nel mirino degli hater.

Uno in particolare, come fa notare Today, ha infatti criticato il lato B di Matilda De Angelis, facendole notare come, a suo dire, sia ‘cadente’. “E rinforziamoli sti glutei!” è il commento dell’utente in questione, che tiene dopo a specificare che il suo non è un commento di body shaming. Parole che non solo l’attrice ha letto, ma di fronte alle quali non è riuscita a rimanere in silenzio.

Matilda De Angelis, la replica alla critica

Così, al commento dell’utente sul suo lato B, Matilda De Angelis ha replicato: “Rinforzate il cervello!” Non è però la prima volta che l’attrice deve fare i conti con le critiche sul suo aspetto. Solo qualche tempo fa ammetteva di aver dovuto fare i conti con molte insicurezze causate soprattutto da una brutta acne di cui soffre già da tempo e che le ha lasciato diverse cicatrici sul volto. “Bisogna imparare a essere vulnerabili, a cercare aiuto, ad aprirsi rispetto le proprie fragilità”, scriveva qualche tempo fa la giovane su Instagram, spiegando poi di aver avuto problemi con l’ansia: “Ho iniziato a soffrire di ansia ormai quasi tre anni fa. La sensazione di stordimento che provoca è difficile da spiegare”. Oggi Matilda sta affrontando le sue insicurezze, replicando a tono a chi, come questo utente, si sente in dovere di criticare il suo aspetto fisico.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Matilda De Angelis (@matildadeangelis)













