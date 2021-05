Matilda de Angelis/ Dal nudo in The Undoing in poi, solo successi: trionfa ai David di Donatello?

L’anno d’oro di Matilda de Angelis si concluderà con il David di Donatello 2021 con la nomination ottenuta nella categoria Miglior attrice non protagonista? L’attrice arrivata in punta di piedi su Sky come protagonista dell’intricato giallo con Nicole Kidman e Hugh Grant, The Undoing e tutti la notano o, meglio, non fanno altro che confermare il suo innato talento. Chi l’ha conosciuta solo adesso forse non sa che Matilda de Angelis sicuramente non è un volto noto del cinema e della tv italiana visto che la sua carriera, nonostante la giovane età (è nata nel 1995) già a sedici anni quando, in balia della musica e in giro per il Paese a strimpellare, ha seguito il consiglio di un amico e si è presentata al provino di Veloce come il vento, il film di Matteo Rovere con Stefano Accorsi, che le ha permesso subito di farsi notare nel ruolo di Giulia, lo stesso che le permette di vincere il premio come miglior rivelazione ma anche la sua prima candidatura come migliore attrice protagonista ai David di Donatello quattro anni fa.

Nayt, fidanzato Matilda De Angelis/ Lei: "ha una tecnica e una poetica pazzesche"

Matilda de Angelis nominata nella categoria Miglior attrice non protagonista ai David di Donatello 2021

Da quel lontano 2007 ne è passata acqua sotto i ponti e Matilda de Angelis intanto è diventata una donna spigliata, allegra e mai imbarazzata, la stessa che ha tenuto testa a Nicola Kidman nella serie tv americana e che poi abbiamo visto tenera e fragile tra le braccia di Leonardo per il prime time di Rai1. Quattro anni dopo la sua candidatura, questa sera torna sul palco dei David di Donatello nella categoria Miglior attrice non protagonista per il film L’incredibile storia dell’Isola delle Rose che i fan potranno trovare su Netflix e che è uscito proprio lo scorso anno. La storia al centro del film è ispirata proprio dalla piattaforma artificiale creata da Giorgio Rosa el ’68. Da allora Matilda de Angelis ha già preparato tre nuovi film tra cui uno per Sergio Castellitto, Un drago a forma di nuvola, che già è stato annunciato come un successo.

