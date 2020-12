Matilda De Angelis e la foto con i brufoli/ “Ho il volto mangiato dall’acne ma…”

Anche Matilda del Angelis ha deciso di andare contro la tendenza tutta social di mostrarsi sempre perfette e truccate, mostrato ai suoi follower il suo volto struccato e con imperfezioni a vista. Così come altre prima di lei – vedi Aurora Ramazzotti – anche la giovane attrice 25enne ha deciso di gettare ogni maschera, mostrando l’acne sul viso in tutta la sua evidenza. La foto pubblicata su Instagram è stata affiancata da una lunga riflessione nella quale l’attrice ha spiegato il perché di questo suo gesto. “Ci sono cose che non si possono controllare e quest’anno ce l’ha insegnato bene. Ci sono cambiamenti che dobbiamo accettare nella nostra vita e, insieme ad essi, la percezione di noi stessi e del mondo che ci circonda.” ha esordito la De Angelis nel suo post.

Matilda De Angelis, lo sfogo social: “Ogni giorno devo svegliarmi e presentarmi davanti allo specchio…”

Matilda del Angelis ha così continuato, sottolineando come “Accadono cose paradossali nella vita”. Per lei, ad esempio, è “essere un’attrice e lavorare con il volto mangiato dall’acne”. Così ha spiegato che “Ogni giorno devo svegliarmi e presentarmi prima davanti allo specchio e poi davanti alla macchina da presa con tutto il carico emotivo che già comporta ed essere “splendida”, in parte e concentrata insieme a tutte le mie paure e insicurezze letteralmente a fior di pelle”. Un messaggio importante quello dell’attrice 25enne, che altri noti personaggi dello spettacolo hanno sottolineato negli scorsi mesi proprio attraverso i social.

