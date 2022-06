Matilda De Angelis e Pietro Castellitto inseparabili/ Insieme per le vie di Roma

Matilda De Angelis e Pietro Castellitto: insieme a Roma

Matilda De Angelis e Pietro Castellitto non si nascondono più. Dopo essere stati avvistati a spasso nelle capitale tra tenerezze e baci pieni di passione, i due giovani attori hanno presenziato insieme all manifestazione Il cinema in piazza a Trastevere, come testimoniano gli scatti su Nuovo. Il colpo di fulmine sarebbe scattato a Torino sul set di“Rapiniamo il duce”, il film Netflix in arrivo per la prossima stagione, con Isabella Ferrari, Filippo Temi e Maccio Capatonda. “Ci siamo concessi colazioni lunghissime. E passiamo molto tempo insieme, Matilda è una persona semplice e molto intelligente. E sa perché mi piace? Con lei si può parlare di tutto”, ha detto Castellitto Jr in un’intervista al Corriere della Sera. Pietro è il primogenito di Sergio Castellitto e Margaret Mazzantini, con cui Matilda De Angelis ha lavorato nel film “Il materiale emotivo”.

Matilda De Angelis e Pietro Castellitto: le carriere dei due attori

Prima di Pietro Castellitto, Matilda De Angelis è stata legata al collega Andrea Arcangeli e al rapper Nayt. La giovane attrice bolognese, classe 1995, è stata lanciata in tv dalla serie “Tutto può succedere” e si è poi fatta notare con il ruolo di Giulia De Martino nel film “Veloce come il vento” con Stefano Accorsi. Nel 2020 ha preso parte alla miniserie “The Undoing – Le verità non dette“, al fianco di Nicole Kidman e Hugh Grant. Lo stesso anno recita assieme ad Elio Germano nel film “L’incredibile storia dell’Isola delle Rose“, con il quale si aggiudica il David di Donatello per la migliore attrice non protagonista. Pietro Castellitto, classe 1991, ha debuttato come attore con una piccola parte nel film del padre “Non ti muovere”. Ha debuttato come regista con il film “I predatori”, presentato alla 77esima Mostra di Venezia dove ha vinto il Premio Orizzonti per la miglior sceneggiatura. Ha interpretato Francesco Totti nella miniserie “Speravo de morì prima”.

