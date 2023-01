Matilda De Angelis e Pietro Castellitto si sono lasciati?/ L’attrice avvistata con…

È finita tra Matilda De Angelis e Pietro Castellitto?

Matilda De Angelis e Pietro Castellitto si sono lasciati? L’attrice, classe 1995, è stata avvistata per le vie di Roma con Alessandro De Santis, cantante dei Santi Francesi, duo vincitore di X Factor 2022. Nelle foto pubblicate in esclusiva dal settimanale Diva e Donna, Matilda e Alessandro sono stati immortalati al tavolino di un bar, poi in auto, dove sembra scattare anche un bacio. Secondo alcune fonti i due si starebbero frequentando già da alcune settimane, tanto che Matilda De Angelis avrebbe accompagnato Alessandro al Capodanno in Bra, il concertone di fine anno nella piazza veronese.

Pietro Castellitto e Matilda De Angelis al Festival di Roma/ Baci sul red carpet...

Archiviata quindi la relazione con Pietro Castellitto? I due attori si sono conosciuti e innamorati sul set del film “Rapiniamo il Duce” e in occasione del Festival del Cinema di Roma, avevano sfilato insieme sul red carpet senza staccarsi l’uno dall’altra.

Pietro Castellitto sul set con Benedetta Porcaroli

“Lei mi piace perché possiamo parlare di tutto”, aveva detto il figlio di Sergio Castellitto. È finita quando tra Matilda De Angelis e Pietro Castellitto? Se l’attrice è stata vista in compagnia di Alessandro De Santis dei Santi Francesi, il figlio di Sergio Castellitto si trova sul set del film “Enea” con Benedetta Porcaroli: i due attori sono parsi molto affiatati. Anche la Porcaroli è tornata single dopo la sua relazione con Riccardo Scamarcio: l’attore è stato avvistato, sempre da Diva e Donna, insieme alla moglie, la manager inglese Angharad Wood, e alla figlia Emily per le strade di Napoli.

Pietro Castellitto, figlio Sergio Castellitto/ In uscita su Netflix Rapiniamo il Duce

LEGGI ANCHE:

Matilda De Angelis, critiche al lato B: "E rinforzali sti glutei!"/ Lei sbotta: "Tu rinforza il cervello"

© RIPRODUZIONE RISERVATA