Matilda De Angelis polemizza sulla vittoria del Nastro d'Argento in coppia con Elodie: "Lo trovo irrispettoso, ognuno di noi è un individuo singolo"

Matilda De Angelis polemica dopo i Nastri D’Argento: la critica dell’attrice

Nella giornata di ieri, lunedì 16 giugno 2025, sono stati assegnati i Nastri D’Argento con la proclamazione dei vincitori di tutte le categorie in gara per il celebre premio cinematografico italiano. Una carrellata di vincitori e vincitrici fra cui troviamo anche Matilda De Angelis e Elodie, che sono state candidate in coppia nella categoria Miglior attrice non protagonista per il film Fuori del 2025, diretto da Mario Martone, dove interpretano rispettivamente i personaggi di Roberta e Barbara.

Scaletta concerto Elodie allo stadio Maradona di Napoli, 12 giugno 2025/ "Bagno a mezzanotte" chiude lo show

Tuttavia, dopo l’assegnazione dei premi, è sorta una piccola polemica da parte di Matilda De Angelis. In un’intervista rilasciata a Il Fatto Quotidiano, infatti, l’attrice ha contestato la vittoria condivisa del premio con Elodie, spiegando: “È molto strano vincere un premio insieme a un’altra persona. Lo trovo molto irrispettoso, nel senso che ognuno di noi è un individuo singolo“. Aggiungendo che “quando togli la singolarità, togli la personalità, l’impegno, l’unicità, la particolarità. Per me è insensato dare un premio condiviso con un’altra persona“.

Chi è Simone Emili, social in delirio per il ballerino di Elodie dopo il concerto a San Siro/ “Vivo di danza”

Matilda De Angelis, la risposta di Laura Delli Colli all’attrice

Una presa di posizione per certi versi inaspettata e che arriva a distanza di poche ore dalla serata in cui sono stati assegnati i Nastri d’Argento 2025. La presidente del Sindacato che assegna i premi, Laura Delli Colli, è intervenuta ai microfoni dell’Adnkronos sulla questione dicendosi sorpresa per la polemica avanzata dall’attrice: “Ognuno è libero di dire quello che pensa ma questa polemica ci sorprende un po’. Il premio a Matilda De Angelis ed Elodie non è un ex aequo. Nasce proprio dalla loro candidatura in coppia, da noi voluta proprio per il lavoro fatto insieme da queste attrici nel film di Martone“.

Gianna Nannini nella bufera dopo San Siro: accuse choc dopo gesto con Elodie/ "Fuori luogo, vergogna!"

In merito ha aggiunto che “questa candidatura è nata da subito in coppia e non è certo la prima volta che accade ai Nastri“. Inoltre, “le parole di Matilda nell’intervista al ‘Fatto’ sorprendono un po’ perché se c’era questo tipo di denuncia contro la candidatura in coppia, forse doveva nascere al momento dell’annuncio delle candidature. Poi, se una persona non si sente onorata da un premio che riceve, può dire ‘grazie, ma non vengo a ritirarlo’, oppure ‘non voglio essere candidata‘”.