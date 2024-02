Matilda De Angelis, fidanzata Alessandro De Santis dei Santi Francesi/ Dolce scambio di sguardi a Sanremo

Forse non tutti sanno che Matilda De Angelis è fidanzata con Alessandro De Santis dei Santi Francesi: “avvistamento” a Sanremo 2024

Gli appassionati di gossip l’hanno subito avvistata in prima fila a Sanremo 2024, completamente immersa nello spettacolo sul palco e pronta a sostenere il suo fidanzato, Alessandro De Santis dei Santi Francesi. I due sono fidanzati dal 2022 e la loro relazione sembra procedere a gonfie vele. Molti si chiedono se qualche frase del testo del brano ‘L’amore in bocca’ sia dedicata all’attrice Matilda De Angelis.

Durante la serata dedicata alle cover e ai duetti, Alessandro De Santis e Mario Francese si esibiscono sulle note di ‘Hallelujah’, insieme alla mitica Skin, regalando una performance di altissimo livello a tutto l’Ariston. L’esibizione, a giudicare dagli occhi luccicanti di Matilda De Angelis, sembra coinvolgere appieno la ragazza che scambia un tenero sguardo col fidanzato. A rendere ulteriormente nota la loro storia d’amore ci ha poi pensato Amadeus, al termine dell’esibizione di Alessandro con Skin.

Matilda De Angelis e Alessandro De Santis, dolce scambio di sguardi all’Ariston tra l’attrice e il cantante dei Santi Francesi

Subito dopo aver cantato ‘Hallelujah’ con Skin, infatti, il conduttore si è avvicinato al cantante per fargli notare che in prima fila c’era una persona di sua conoscenza, che lo aveva già affiancato in una delle edizioni precedenti di Sanremo. Amadeus a quel punto ha indicato Matilda De Angelis, che ha sorriso al conduttore e soprattutto al suo fidanzato.

Come accennato, la coppia si era già ‘presentata’ al grande pubblico durante la première Netflix de ‘La legge di Lidia Poet’. Non è chiaro come si siano conosciuti, ma sembra che al concerto di Capodanno 2022, a Roma, Matilda De Angelis e Alessandro De Santis fossero stati visti insieme dietro le quinte. Di certo, da quel momento non si sono più lasciati.

