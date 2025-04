Matilda De Angelis è tra gli ospiti della nuova puntata di “Splendida Cornice“, il people show presentato da Geppi Cucciari in prima serata su Rai3. Si tratta di un’occasione importantissima per l’attrice per presentare e lanciare il nuovo film “La vita da grandi”, che segna il debutto alla regia di Greta Scarano. Un film importante dedicato al tema dell’autismo (e non solo) in cui Matilda De Angelis condivide la scena con Yuri Tuci, attore toscano autistico. Proprio dalle pagine di Vanity Fair, l’attrice di tantissime fiction e film di successo ha raccontato qualcosa in più del suo personaggio: “Mio fratello è una persona autistica e, quando i miei genitori non ci saranno più, io e gli altri miei fratelli dovremo prenderci cura di lui”. Il cuore pulsante della pellicola è una storia di autismo si, ma trattata con normalità, visto che i protagonisti sono due persone libere e creative che hanno accettato il compromesso di una “vita adulta”.

Matilda De Angelis, chi è fidanzato Alessandro De Santis? "Come ci siamo conosciuti"/ "Non è come pensate"

L’attrice dalla pagine di Vanity Fair ha raccontato di essere diventata grande molto presto quando, a soli 16 anni, cantava in giro con la sua band: “sono state le prime volte in cui dormivo fuori casa”. Non solo, un’altra volta in cui è diventata grande è stato quando ha firmato il primo contratto cinematografico per recitare con Matteo Rovere e Stefano Accorsi.

Matilda De Angelis: "Ho parlato sui social dell'ansia per liberarmi"/ "Paragonarsi agli altri non fa bene"

Matilda De Angelis: il rapporto con la celebrità e la vita privata

La bellezza e il talento di Matilda De Angelis hanno conquistato il cinema italiano ed internazionale, visto che l’attrice ha lavorato con grandissimi registi ed attore. Schiva e riservata, la giovanissima Matilda non è una affamata di popolarità, anzi il successo non l’ha più di tanto cambiata: “i miei amici sono quelli di sempre e quando torno a Bologna frequento sempre gli stessi posti”. Quando, invece, le capita di conoscere gente nuova non si nasconde né tantomeno maschera ciò che è: “non voglio relazioni tossiche, me ne tengo alla larga”.

Matilde De Angelis, chi è il fidanzato Alessandro De Santis / "Vi svelo come è nato il nostro amore..."

Dal lavoro alla vita privata: l’attrice in passato ha vissuto una lunga relazione con l’attore Andrea Arcangeli e successivamente si è legata al rapper Nyax. Poi nella sua vita è arrivato Pietro Castellitto, il figlio del celebre Sergio, con cui ha vissuto una relazione che, a detta dell’attrice, era più amicale. “Siamo stati insieme un anno, siamo stati molto amici e ci siamo voluti molto bene” – ha precisato la De Angelis – “non la definirei una storia d’amore”. Poi nella sua vita è arrivato Alessandro De Santis, il frontman dei Santi Francesi che ha fatto breccia nel suo cuore: “sono contenta perché aspettavo una persona così”.