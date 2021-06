Matilda De Angelis/ “Musica il primo amore, Mara Venier? Non le ho detto ‘stupida’”

La 25enne attrice bolognese, Matilda De Angelis, è stato ospite nella giornata di ieri del programma di Rai Due, Una pezza di Lundini, goliardico show condotto dal comico Valerio Lundini. Le interviste durante lo spettacolo sono sempre molto irriverenti e sopra le righe, e anche la chiacchierata con Matilda De Angelis non è stata differente. “Sono stata fortunata in questi anni, ho fatto parecchi progetti – ha esordito la bella e brava attrice emiliana – mi sta piacendo questo lavoro, parecchio, sono sette anni che lo faccio, da quando avevo 18 anni con Veloce come il vento, primo film assoluto, mi sembra passata una vita. Io nasco come musicista, ho iniziato a suonare verso i 6/7 anni. La mia prima inclinazione, la mia prima passione è stata la musica”.

Quindi in studio passa una breve clip di una recente ospitata di Matilda De Angelis a Domenica In, in cui l’attrice si rivolge a Mara Venier dicendole ‘stupida’: “Non le ho detto stupida a Mara Venier in diretta – controbatte l’ospite di Rai Due – l’ho vista più volta quell’intervista. Va be se estrapoli un pezzo di intervista così a caso è normale, era uno scherzo, una battuta fra me e lei”.

MATILDA DE ANGELIS: “NON HO SPINTONATO NAOMI CAMPBELL”

Il conduttore chiede quindi lumi sul David di Donatello ricevuto come attrice non protagonista per il film L’isola delle rose: “Non è una cosa fra uomini e donne, lo danno anche agli uomini. In America dicono supporting actress o actor, attore di supporto, comunque non è una cosa discriminatoria”.

Su una piccola querelle pre Festival di Sanremo con Naomi Campbell: “Non l’ho spintonata dalle scale, era una battuta, lei doveva essere alla prima serata e non ha potuto esserci, così ho fatto una battuta, era una scherzo”. Infine su Nicole Kidman, attrice maestosa con cui la De Angelis ha lavorato nella serie tv di grande successo The Undoing: “I miei genitori non dicono nulla se la vedono in tv, sono abituati a queste dinamiche anche con gli attori italiani”.

