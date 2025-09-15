Matilda Ferrari morta a 15 anni, la promessa del pattinaggio è stata investita sulle strisce pedonali in val Rendena, oggi 15 settembre 2025

MATILDA FERRARI MORTA A 15 ANNI PER UN INCIDENTE STRADALE

Una terribile tragedia si è verificata oggi, lunedì 15 settembre 2025, in val Rendena, in Trentino: infatti la giovanissima Matilda Ferrari, studentessa di 15 anni e promettente pattinatrice su ghiaccio, è stata travolta da un camion mentre stava aspettando l’autobus lungo la strada statale 239 alle ore 7:15 di stamattina.

Chikungunya, scoppia l'epidemia a Verona: 46 casi in pochi giorni/ Sintomi e prevenzione del virus

L’incidente sì è verificato a Giustino, un piccolo Comune trentino appunto in Val Rendena e purtroppo, nonostante il tempestivo intervento di due ambulanze e dell’elisoccorso, la giovane è deceduta sul posto, rendendo vano ogni tentativo di soccorrerla, pochi giorni dopo la tragedia di Julia Marie Gaiser.

I Carabinieri sono impegnati nella ricostruzione della dinamica dell’incidente: secondo le prime ricostruzioni, Matilda Ferrari stava attraversando sulle strisce pedonali con due amiche che fortunatamente sono rimaste illese nell’incidente.

Roma: bimbo di 8 anni picchiato da tre ragazzini/ Colpito con un tondino di ferro: è stato operato al viso

Proprio in quel momento è arrivata una betoniera che comunque avrebbe attraversato il semaforo con il verde. L’autista, trasferito sotto choc al pronto soccorso, non è tuttavia riuscito a frenare in tempo e, come detto, per la giovane non c’è stato niente da fare.

MATILDA FERRARI ERA UNA PROMESSA DEL PATTINAGGIO

Matilda Ferrari era molto conosciuta nella comunità della Val Rendena: infatti era una talentuosa pattinatrice su ghiaccio, atleta che faceva parte della società Sporting Ghiaccio Pinzolo Artistico e Ritmico. Appena il mese scorso Matilda Ferrari aveva partecipato alle finali di Bressanone della Coppa Italia Gold, conquistando la medaglia di bronzo che ne aveva confermato le promettenti qualità.

Million Day, numeri vincenti di oggi 15 settembre 2025/ L’estrazione delle ore 13:00

Manuel Cosi, sindaco di Giustino, è stato tra i primi ad arrivare sul luogo dell’incidente e ha espresso il dolore di tutta la popolazione locale: “Abbiamo perso una stella, voglio ricordare così la nostra ragazza. Una tragedia immane. Ora tutta la comunità si stringe attorno ai genitori, a loro va tutta la nostra partecipazione al dolore”, ha affermato addolorato il primo cittadino.