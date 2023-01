Matilde Bernabei, moglie Giovanni Minoli/ “La linfa della mia vita”. La figlia Giulia

Matilde Bernabei, chi è la moglie di Giovanni Minoli

Giovanni Minoli, creatore di Mixer, sarà ospite di Serena Bortone nella puntata di oggi, mercoledì 11 gennaio, di Oggi è un altro giorno. Il giornalista è sposato dal 1974 con Matilde Bernabei, figlia di Ettore e presidente della Lux Vide. Sono sposati da 48 anni, ma nel loro matrimonio non sono mancate altre storie, separazioni e gelosie.

Anna Melato, chi è/ Il rapporto con la sorella Mariangela, l'ex marito e i figli

A raccontare l’inizio della loro relazioni è stata Matilde, in una doppia intervista sulle pagine del Corriere della Sera: “Incontro Giovanni sapendo già da suo fratello che, della loro grande famiglia, lui era il più intelligente, creativo e straordinario e che non si sarebbe mai sposato e non avrebbe mai avuto figli. L’ho visto ed era anche molto figo, speciale — vogliamo usare un’espressione desueta? — ho visto il principe azzurro”. Ettore Bernabei, però, non vedeva di buon occhio la relazione, Minoli ha 9 anni in più della figlia: “O lo sposi o non lo vedi più”. Così si sposano, ma dopo 4 giorni lei torna da un convegno con un francese.

Renzo Arbore, compagno Mariangela Melato/ "Una storia anomala. Legati da un filo"

Giovanni Minoli e Matilde Bernabei: la figlia Giulia

Sulle pagine del Corriere della Sera, Giovanni Minoli ha ammesso di essersi innamorato di altre donne mentre la moglie Matilde Bernabei ha rivelato di aver avuto dei “corteggiatori, qualcuno particolarmente straordinario, ma non ho mai smesso di amare Giovanni e quindi lo ho sempre riscelto”. Oggi i Minoli vivono in due case separate – una volta era un’unica casa che hanno poi diviso – con campanelli separati, ma cenano quasi sempre insieme. “Io so che mi sono messo con Matilde perché sono stato rapito dalla sua anima e avevo bisogno della sua anima per vivere. Non sono mai riuscito a togliermela di dosso neanche quando ci ho provato. Era il senso e la linfa della mia vita. Non mi sembra pochissimo. Poi, che cosa c’è in mezzo lo sa Dio”, ha detto il creatore di Mixer. Minoli e la moglie hanno avuto una figlia Giulia – “una cucitrice di amore spaventosa”- che li ha resi nonni di tre nipoti: Matilde, Elvira e Maria.

LEGGI ANCHE:

Mariangela Melato, come è morta/ La malattia, il tumore al pancreas e la carriera

© RIPRODUZIONE RISERVATA