Nel cast di “Ne vedremo delle belle” anche Matilde Brandi, la splendida showgirl mamma di due gemelle, Aurora e Sofia. Nella prima puntata di sabato scorso, Matilde Brandi ha sfidato Lorenza Mario nella “Photo story” ma a vincere è stata la “avversaria”. La Brandi si è posizionata al sesto posto della classifica della prima puntata (che fino a questo momento corrisponde a quella generale), con 11 punti. Questa sera, nella seconda puntata, riuscirà la Brandi a ribaltare la classifica? Lo scopriremo solamente dopo l’esibizione che la attende, della quale al momento non sappiamo molto. Ospiti del programma saranno i Coma Cose e Maurizio Battista ma al di là degli invitati da Carlo Conti per la trasmissione del sabato sera, il resto è tutto da vivere e da scoprire.

Nella prima puntata, la Brandi non è riuscita a vincere nella “Photo story” di fronte a Lorenza Mario ma si è molto aperta, raccontando qualcosa in più di sé e sulla sua vita, facendosi apprezzare dai giudici e dal pubblico a casa. Matilde Brandi, inoltre, sembra essersi divertita molto durante la prima puntata del programma, come ha mostrato anche sui social, facendosi vedere molto energica e volenterosa anche se non sono mancate le gaffe.

Matilde Brandi a “Ne vedremo delle belle”: il web non perdona la gaffe

Protagoniste di “Ne vedremo delle belle” insieme alle colleghe, Matilde Brandi non ha brillato e si è resa anche autrice di una gaffe che ha fatto il giro del web. Insieme a Lorenza Mario, infatti, ha dovuto commentare delle foto e quando è comparsa l’immagine di Giuseppe Garibaldi, la showgirl ha chiesto: “Ma chi è? Giuseppe Verdi?”. Tutti sono scoppiati a ridere e Christian De Sica ha commentato: “Annamo bene…”. Tra le risate generali, la Brandi ha spiegato: “La barba mi ha fatto confondere”. Nella seconda puntata di “Ne vedremo delle belle”, riuscirà Matilde Brandi a fare meglio di sabato scorso? Lo scopriremo solo tra poco!