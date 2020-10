Matilde Brandi a rischio squalifica/ “Froc*o? Mi fate dire parole che non posso dire”

Matilde Brandi a rischio squalifica al Grade Fratello Vip 2020?

Matilde Brandi a rischio squalifica al Grande Fratello Vip 2020? Le cose per la conduttrice non stanno andando molto bene da qualche giorno e presto le polemiche potrebbero lasciare il posto addirittura ad una squalifica. La tensione tra i fan è palpabile anche se la Brandi arriva alla puntata di questa sera forte di quello che è successo con Patrizia de Blanck ovvero il ‘perdono’ di Alfonso Signorini dopo aver usato la parola fr*cio. Anche in questo caso è successo lo stesso e nel momento in cui ha pronunciato quella parola si è subito corretta dicendo poi alla sua inquilina ‘mi fate dire anche parole che non si possono dire’. Tutto perdonato anche per lei quindi? Siamo sicuri di sì e che non ci sarà nessun provvedimento per colei che è entrata per prima nella casa del Grande Fratello Vip 2020 e in queste settimane ne è diventata una colonna portante nonostante le polemiche e le tensioni sempre più alte.

E’ gelo con Stefania Orlando e Tommaso Zorzi, lite in diretta stasera per Matilde Brandi?

Ma Matilde Brandi in questi giorni non è stata solo rea di aver usato un termine non permesso ma di aver deluso le persone che si erano fidate e affidate a lei, chi? Tommaso Zorzi e Stefania Orlando. I due in questi giorni si sono lamentati spesso del comportamento della conduttrice soprattutto da quando ha iniziato a rinchiudersi nella lavatrice con Adua del Vesco e Dayane Mello mettendo insieme pettegolezzi e strategie di nomination e salvataggi.

Loro stessi hanno accusato il colpo lamentandosi in soggiorno con Elisabetta Gregoraci per questo comportamento un po’ da ‘carboneria’. Anche Stefania Orlando si dice un po’ delusa da chi credeva amica soprattutto dopo il fatto che chi si chiude con lei in lavatrice l’ha accusata di non essere una buona amica. Il problema per Tommaso Zorzi, invece, è la coerenza perché chi si professa limpido e coerente poi non deve chiudersi mezz’ora in stanza con la tenda tirata a parlare degli altri ‘nelle altre stanze non si può fare, può entrare sempre chiunque ma nella lavatrice no e loro lo sanno’.

© RIPRODUZIONE RISERVATA