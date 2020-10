Matilde Brandi ad Elisabetta Gregoraci “Ti chiederà di sposarlo”/ Parla di Briatore?

Le rivelazioni che riguardano Elisabetta Gregoraci non sembrano voler finire mai e dopo la movimentata serata di ieri in cui, furiosa, ha appreso che Pierpaolo Pretelli ha parlato di lei con Matilde Brandi rivelando le sue intenzioni di fare l’amore con lui, anche nella notte è successo di tutto. Ancora una volta la protagonista è proprio la bionda showgirl che ha preso la palla al balzo per confidarsi con l’amica chiedendo scusa per quello che è stato detto e per i pettegolezzi fatti con Pierpaolo facendo capire al mondo intero quello che i due si erano detti in piscina, ma poi il discorso si è spostato su altro anzi, su un altro, o almeno così sembra. Le poche frasi rubate nella notte rivelano l’esistenza di un uomo (forse Flavio Briatore?) pronto a chiedere ad Elisabetta di sposarlo, ma di chi parlano le due? Forse il freno di cui la showgirl parla non è l’ex marito?

ELISABETTA GREGORACI HA UNO SPASIMANTE SEGRETO?

In particolare, Matilde Brandi al Grande Fratello Vip 2020 dice ad Elisabetta Gregoraci: “Secondo me quando esci ti chiederà di sposarlo”. La conferma che si parla di una persona all’esterno della casa arriva con la risposta della calabrese che risponde: “Me lo chiede continuamente” ma a quanto pare lei continua a rifiutare e dire no. A questo punto l’amica continua: “Come mai”? e la Gregoraci ribadisce: “Perché basta”. Al momento non si è capito bene di chi stanno parlando e a chi la Gregoraci continui a dire di no ma sicuramente l’argomento sarà toccato ancora…



