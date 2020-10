Matilde Brandi/ Al centro del gossip… tattica? Intanto Adua la scarica…

MATILDE BRANDI AL GRANDE FRATELLO VIP 2020 USA UNA TATTICA CHE…

Matilde Brandi al Grande Fratello Vip 2020 sta un po’ perdendo la verve dei primi giorni. La showgirl era entrata in casa per simulare quelle che erano state le movenze e i passi di Adriana Volpe per dare così una sferzata alla sua carriera ma sembra proprio che quella che abbiamo visto nei primi giorni si è un po’ sopita, seppellita sotto i gossip della casa e alcune tattiche che, forse, potrebbero metterla nei guai. Di recente Matilde Brandi non ha avuto molto da fare in casa se non le solite cose, dividendosi tra cucina, pulizie e sport, ma a quanto pare tutte sono sue amiche all’interno della casa e le raccontano tutto e questo la fa finire al centro di guai e pettegolezzi. Proprio nell’ultima puntata in onda venerdì scorso, Matilde Brandi si è resa protagonista del gossip che ha travolto Elisabetta Gregoraci ma anche di quello che ha messo nei guai Adua del Vesco con Massimiliano Morra.

ADUA DEL VESCO SCARICA MATILDE DOPO LA “BUGIA” SU MASSIMILIANO MORRA?

Nel primo caso è lei che ha ascoltato la confessione di Pierpaolo Pretelli al grido di la Gregoraci vuole fare l’amore con me, e nel secondo ha spinto la Del Vesco a confessare a Dayane Mello che Massimiliano Morra è gay e che, quindi, la sua relazione tanto mostrata in tv e anche al Grande Fratello Vip, non è reale così come, forse, non era la loro. Matilde Brandi ha cercato di metterci una toppa in entrambi i casi mentendo per Adua (che poi l’ha scaricata parlando con altri suoi compagni in casa e dandole delle colpe nella storia di Morra) e scusandosi con Elisabetta Gregoraci per la questione di Petrelli. Fatto sta che proprio durante la notte le due showgirl si sono ritrovate a parlare di un misterioso uomo che potrebbe chiede alla Gregoraci di sposarlo. Forse Matilde Brandi ha cambiato tattica appendendo al chiodo il grembiule di mammina della casa per buttarsi a capofitto in quello di confidente per evitare le nomination?



