Matilde Brandi attacca Tommaso Zorzi/ Si schiera con Adua del Vasco e… (Grande Fratello Vip)

Matilde Brandi in nomination al Grande Fratello Vip 2020 dopo la discussione?

E alla fine anche Matilde Brandi ha perso le staffe nella casa del Grande Fratello Vip 2020. Inutile dire che questi suoi ultimi giorni nella casa si sono concentrati sulle sue solite mansioni ma anche su scherzi e confidenze con le sue amiche, ma anche su quella furiosa lite che l’ha vista protagonista in diretta nella scorsa puntata del Lunedì. Questa sera il reality di Alfonso Signorini tornerà in onda e potrebbe tornare sull’argomento indagando il perché di tanta ira da parte di Matilde Brandi, sempre pacata e controllata. Lei stessa si è sfogata molto con Stefania Orlando sull’accaduto sciogliendosi in lacrime e, soprattutto, ammettendo di aver urlato in quel modo solo perché Tommaso Zorzi ormai da venti giorni provoca tutti e sputa sentenze. Lei non è abituata a comportarsi in quel modo e questo l’ha fatta piangere molto ma l’amica ha ribadito il fatto che a volte bisogna alzare un po’ la voce per farsi ascoltare ed essere rispettati.

Matilde Brandi al Grande Fratello Vip 2020 perde le staffe con Tommaso Zorzi ma..

Il discorso di Matilde Brandi avrà colpito Tommaso Zorzi? A quanto pare no visto che il suo atteggiamento nella casa non è cambiato e ha continuato a puntare il dito contro Adua del Vesco dandole della stratega e a niente è valso nemmeno il loro piccolo chiarimento. Matilde Brandi ha fatto mea culpa alla fine per i modi usati ma sicuramente non per il succo della questione visto che, a suo dire, l’influencer non fa altro che provocare la gente e dopo 20 giorni è stanca del suo comportamento e lo ha voluto puntualizzare. Per fortuna, però, per lei è arrivato un importante comunicato del Grande Fratello Vip 2020 in cui le si da il permesso di sentire al telefono, e in confessionale, le sue amate figlie proprio come i suoi compagni di viaggio con figli piccoli. Matilde Brandi non è in nomination questa sera e quindi è sicuramente salva da possibili eliminazioni anche se con il Grande Fratello mai dire mai.



