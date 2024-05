Matilde Brandi cade in diretta all’Isola dei Famosi/ Bruganelli ironizza: “Non ce l’ho con te, tranquilla!”

Isola dei Famosi 2024, Rosanna contro Samuel e Greta: accesa lite in diretta

La nuova puntata dell’Isola dei Famosi 2024 si apre con una lite che coinvolge Greta Zuccarello e Samuel Peron, che hanno stretto una grande amicizia in Honduras ma che da molti vengono accusati di fare comunella e imporre ordini agli altri. Rosanna, in particolare, li accusa di utilizzare delle stuoie che dovrebbero essere a disposizione di tutti: “Ci sono le solite persone che parlano e, in più, mi sono accorta di movimenti particolari. Tipo le stuoie: perché noi abbiamo una piccola stuoia e poi c’è il talamo matrimoniale, che ne hanno 5? Parlo di Samuel e Greta: chi siete per decidere che il materassino te lo prendi te e ti fai il talamo?“.

Il ballerino però respinge ogni accusa: “Non ti permettere di dire cose che non sono. Ci sono delle stuoie che vengono lasciate lungo il mare e, se non vengono utilizzate e di mattina fa freddo, ho provato anche io a usarle, sono funzionali e mi riparano“. Poi, notando il voltafaccia di diversi compagni, attacca: “C’è coerenza nell’incoerenza. Tali persone, che prima erano lì che bisticciavano, ora vanno a braccetto. Per quanto mi riguarda, non decido niente, poi che io sia propositivo e dico ‘andiamo a legna’, è diverso da dire ‘ragazzi fate così’. Non ho mai dettato ordini“.

Nell’accesa lite che coinvolge numerosi volti dell’Isola dei Famosi 2024, però, è avvenuto anche un piccolo imprevisto che ha coinvolto Matilde Brandi. La naufraga, proprio mentre Sonia Bruganelli stava per intervenire dallo studio, è infatti scivolata dal tronco su cui tutti i concorrenti sono seduti in Playa ed è finita gambe all’aria. Edoardo Stoppa e Greta Zuccarello, seduti al suo fianco, l’hanno aiutata a rialzarsi e la naufraga ha prontamente rassicurato tutti di stare bene. “Ti ha pensato la Bruganelli!“, scherza Dario Maltese dallo studio.

Sonia Bruganelli a quel punto ha rassicurato Matilde Brandi con il sorriso di non avercela con lei, scherzando sulla caduta che l’ha coinvolta: “Matilde, tutto apposto, non ce l’ho con te, stai tranquilla! Non parlavo di te“. La discussione di gruppo è poi tornata ad animarsi e ha coinvolto anche la stessa opinionista, che ha preso le difese di Greta dagli attacchi di Rosanna: “Rosanna, è facile giudicare, ma tu sei arrivata due settimane dopo. Hai delle calorie in corpo e una stazza che Greta non ha, quindi non puoi giudicare se lei è stanca e prova a mangiare un po’ di più“.











