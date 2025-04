Matilde Brandi chi è? Età e carriera dagli esordi a Ne Vedremo delle belle

Ci sarà anche Matilde Brandi nella puntata di questo pomeriggio, lunedì 14 aprile 2025, de La volta buona di Caterina Balivo. E scopriamo meglio Matilde Brandi chi è, la sua vita privata e la sua carriera. Nata nel 1969 a Roma sotto il segno dei Pesci, attrice, ballerina, conduttrice e showgirl Matilde esordisce nel 1990 come ballerina nel programma Club92 ma la popolarità arriva due anni dopo quando entra nel corpo di ballo prima di Fantastico e poi di Buona Domenica.

Luca Barbareschi, chi è? La grave malattia dopo l'incidente: "Mi riempivo di farmaci"/ "Non avevo scelta"

L’esordio come conduttrice avviene nel 1998 alla guida del programma musicale Super e poi con Domenica In mentre continua a partecipare come ballerina in diversi programmi. Negli anni successivi si divide tra teatro e televisione mentre ritorna alla ribalta nel 2020 come concorrente del Grande Fratello Vip, nel 2024 è una naufraga dell’Isola dei famosi mentre nel 2025 è tra le agguerritissime concorrenti di Ne vedremo delle belle di Carlo Conti. In passato è stata anche una prima donna del Bagaglino prima nel 2005 e poi nel 2017.

Chi è Patrizia Pellegrino? Età, carriera e vita privata/ L'amore con Giampaolo e la lotta contro la malattia

Francesco Tafanelli, chi è il quasi marito di Matilde Brandi: “Ci sposiamo il 26 gennaio 2026”

Nella vita privata di Matilde Brandi ci sono stati tanti grandi amori. Nel 2002 ha avuto una relazione di circa un anno con l’attore Paolo Calissano prematuramente scomparso di recente. Dal 2004 al 2020 è stata legata sentimentalmente all’imprenditore Marco Costanti, padre delle sue due figlie gemelle Aurora e Sofia. Dopo ben 17 anni di storia d’amore i due si sono lasciati in maniera molto turbolenta. Dopo una serie di voci e indiscrezioni su presunti flirt dal 2021 ha un nuovo compagno che presto sposerà.

Chi è Veronica Maya?/ Età, carriera e l'amore con il marito Marco Moraci, si sono sposati per ben tre volte

Il quasi marito di Matilde Brandi è Francesco Tafanelli, imprenditore nel settore della moda di 53 anni. A farli conoscere è stata Manila Nazzaro organizzando il loro primo incontro durante un evento a Bari è scoccata la scintilla e da allora non si sono più lasciati. Di recente Matilde ha rivelato in un’intervista che i due presto convoleranno a nozze: “Mi sposo il 26 gennaio 2026” ha rivelato ospite da Monica Setta a Storie di Donne al bivio. “Lei è sempre pronta a mettersi a disposizione, ad aiutare. Questa è un’altra dote che mi ha convinto a sposarla.” ha rivelato l’imprenditore a Verissimo.



Aurora Costantini, perché è famosa la figlia di Matilde Brandi ed il dolore per la mamma Giuseppina morta di Alzheimer

Matilde Brandi ha due figlie gemelle Sofia ed Aurora nate nel 2006 e le due hanno già mostrato interesse per il mondo dello spettacolo perché spesso sono ospiti insieme alla madre nelle varie trasmissioni televisive ed una delle due ha già una carriera avviata. Perché è famosa la figlia di Matilde Brandi, Aurora? Deve la sua popolarità alla partecipazione a Il Collegio nel 2023, reality di Rai2. Si è fatta conoscere ed apprezzare ed oggi ha un discreto seguito sui social. Su Instagram vanta, infatti, 26mila follower.



Un brutto colpo nella vita della showgirl invece è la morte della mamma di Matilde Brandi, Giuseppina, avvenuta nel 2019 morta in seguito alle complicanze dell’Alzheimer: “E’ una malattia devastante, giorno dopo giorno perdi un pezzo di un tuo caro.”

Matilde Brandi e la gaffe in diretta a Ne vedremo delle belle: “Levati dal caz*o”

Durante la finale di Ne vedremo delle belle, Matilde Brandi, mentre si esibiva con la sua performance, nella sfida contro Pamela Prati, ha sgridato un ballerino che stava “intralciando” il suo percorso e con il quale si è scontrata per sbaglio: “Levati dal caz*o”. Successivamente, però, Matilde Brandi per la brutta gaffe in diretta si è scusata: “Mi dispiace, c’era il ragazzo. Ho un’età, ho detto così. Si può tagliare? Non sapevo che fare.”