Matilde Brandi, l’ex marito Marco Costantini e la proposta di matrimonio da Francesco Tafanelli

Matilde Brandi, showgirl passata alla storia della televisione per aver partecipato a L’Isola dei Famosi e al Grande Fratello Vip, continua a far parlare di sè anche oggi, che è una delle protagoniste assolute di Ne vedremo delle belle. Insieme ad altre dieci rivali la biondissima soubrette si esibisce a suon di sfide di canto, di ballo e tanto altro e la scorsa settimana ha incuriosito tutti dopo aver salutato pubblicamente le sue figlie presenti tra il pubblico. Ma proviamo a conoscerla meglio e a scoprire qualche retroscena sulla sua vita privata.

Qualche tempo fa, Matilde Brandi ha finalmente ritrovato la pace dopo anni di sofferenza per via della separazione da Marco Costantini, padre delle sue due figlie. Prima di lui aveva affrontato un altro dramma: la morte del suo ex fidanzato Paolo Calissano, scomparso in maniera tragica nella sua casa di Roma, a quanto sembra per overdose di psicofarmaci. Insomma, una vita non facile che l’ha portata oggi a cercare la serenità per lei e per la sua famiglia. Felicità che pare proprio aver trovato accanto a Francesco Tafanelli, con il quale ha ufficializzato il matrimonio nel 2025.

La proposta di matrimonio a Matilde Brandi era arrivata lo scorso anno mentre lei si trovava a L’Isola dei Famosi, ancora non si hanno notizie della data precisa, ma presto potremmo vedere scintillanti fiori d’arancio. Classe 1969, Matilde Brandi ha le idee chiare sin da piccola: vuole diventare una ballerina. Si iscrive così alla Scuola del balletto di Roma dove prende il diploma nel 1990. Da qui la sua carriera prende il via, passando per Buona Domenica all’inizio degli anni ’90 fino a venire incoronata come “miglior ballerina televisiva” dopo il programma “Fantastica Italiana” insieme a Bonolis.

Bella come a vent’anni, Matilde Brandi è stata spesso oggetto di discussione per i fan che sovente hanno dubitato sulla sua completa naturalezza. Nel corso degli anni la soubrette ha sempre dichiarato di non essersi mai sottoposta alla chirurgia estetica, ma di aver preferito rivolgersi a trattamenti poco invasivi. Il resto è tutto merito di una dieta sana: ha eliminato gli insaccati e il latte, riducendo al minimo la ritenzione idrica. Oggi, ad oltre 50 anni è più bella che mai.