Matilde Brandi, chi sono le figlie Aurora e Sofia/ “Ogni tanto a mamma esce la giugulare”

Matilde Brandi si appresta a vivere l’avventura a L’Isola dei famosi su Canale 5. Per la celebre showgirl è tempo di partire per questa intrigante esperienza, che però la porterà lontano dalle amatissime figlie Aurora e Sofia. Una cosa che Matilde Brandi non fa mai a cuor leggero, anzi, visto che in passato la showgirl ha ammesso di aver fatto delle scelte di carriera per dedicare più tempo possibile alle sue piccole.“Io sono una di quelle mamme che vorrebbe vivere su di loro, quindi andare a fargli la spesa, coccolarle però mi rendo conto che fare esperienze all’estero è importante proprio per il loro futuro” aveva svelato in una intervista a Verissimo la showgirl riguardo al rapporto con le figlie nate dalla storia poi naufragata con Marco Costantini.

Le figlie di Matilde Brandi, Aurora e Sofia, anch’esse intervenute a Verissimo, avevano parlato così del rapporto con la mamma, svelando un curioso e simpatico retroscena. “È una brava madre ma ogni tanto la giugulare esce, non come al Grande Fratello ma peggio” E poi Sofia ha raccontato che con la gemella, come tutte le sorelle litiga spesso e la mamma interviene per farle smettere, anche alzando la voce quando serve.

Matilde Brandi in passato ha raccontato al settimanale Dipiù di essersi ritrovata a fronteggiare dei momenti complicati dal punto di vista personale, come il periodo in cui ha sofferto di attacchi di panico. Tutto scoppiò una sera in macchina: “Un percorso che avevo sempre fatto, che conosco e che conoscevo a memoria. Mi sono sentita inspiegabilmente intrappolata, senza una via di uscita. Sono stati momenti terribili, avevo perso il controllo di me stessa e sono scoppiata a piangere. So che una delle soluzioni più adeguate sarebbe stata quella di rivolgersi a uno psicoterapeuta”, ha ammesso Matilde Brandi che ha invece scelto delle altre vie.

Matilde Brandi ha infatti deciso di sfidare a muso duro quanto le stava accadendo, riuscendo a sconfiggere definitivamente un periodo complesso. “Ho preferito fronteggiare questi problemi da sola. “Quegli attacchi erano sintomo di un periodo di grande stress, di ansia”. La Brandi ha cercato così delle valvole di sfogo e forme di sostegno: da un lato lo shopping, dall’altro la fede. “Rivolgo una preghiera alla Vergine Maria. Mi dà conforto”. Adesso a proteggere Matilde Brandi ci pensano le amate figlie Sofia e Aurora.











