Matilde Brandi come Patrizia De Blanck: “Froc*o”/ Nuova squalifica al GF Vip?

Anche Matilde Brandi ci è cascata! Nella Casa del Grande Fratello Vip è stato commesso un altro errore che al web non è sfuggito e così come è stato per Patrizia De Blanck, ora tocca alla ballerina e showgirl finire nel mirino delle polemiche. “Froci*” è la parola che Matilde si è lasciata sfuggire durante una animata chiacchierata con Maria Teresa Ruta. Parola che non è sfuggita ai più attenti che, anzi, hanno segnalato l’episodio con tanto di video su Twitter. C’è da dire che, dopo averla pronunciata, la Brandi si è subito accorta dell’errore commesso, ammettendo di aver detto una parola sbagliata che non va mai pronunciata. Nonostante ciò, il web non perdona: “oi Matilde non è omofoba, nooo, non ti può scappare una parola così, perché non ti dovrebbe nemmeno venire in mente!!” ha scritto un utente.

Matilde Brandi Vs Maria Teresa Ruta: continua lo scontro!

Intanto nella Casa continua ad essere piuttosto acceso lo scontro tra Matilde Brandi e Maria Teresa Ruta. Proprio quest’ultima dopo la puntata ha lanciato nuove accuse alla coinquilina, dichiarando: “Stamattina penso di averne sentite abbastanza di motivazioni. Oggi non sono moto percettiva. Soprattutto dopo quello che ieri sera, scherzando, mi ha detto Matilde. Magari non vuole che si dica. Ridendo mi ha detto: Forse fa ridere se litighiamo e allora sforziamoci di litigare. Purtroppo, io sono una persona che non recita, anche se fa Sailor Moon davanti alle telecamere. Siamo diverse Matilde, io non recito”. Parole molto pesanti che potrebbero sollevare un ulteriore polverone.

