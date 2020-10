Matilde Brandi/ Crisi al Grande Fratello Vip: “Gioco crudele”, suo marito Marco Costantini…

MATILDE BRANDI IN CRISI DOPO LE NOMINATION E…

Matilde Brandi al Grande Fratello Vip 2020 balla, canta e salta ma riesce ancora a raccontarsi e commuovere il pubblico a casa. Lo ha fatto nei giorni scorsi raccontandosi ai suoi colleghi di avventura e lo ha fatto anche con il pubblico a casa commentando e guardando in diretta tv la linea della sua vita. La ballerina e showgirl ha raccontato della morte e della malattia dei suoi genitori ma anche di alcuni piccoli problemi con il marito Marco Costantini con cui le cose non sono andate sempre bene ma con cui è rimasta soprattutto per via delle gemelle. Dopo le parole dette e i fatti privati raccontanti, Matilde Brandi al Grande Fratello vip 2020 è letteralmente andata in crisi sciogliendosi in lacrime con i suoi compagni di viaggio e lamentandosi un po’ con la produzione rea di giocare davvero in modo crudele.

MARCO COSTANTINI PRONTO A SORPRENDERE MATILDE BRANDI AL GRANDE FRATELLO VIP?

Dalla sua parte si è schierata anche l’amica Patrizia de Blanck che per consolarla ha confermato che mai come quest’anno il Grande Fratello Vip è stato crudele, e così la showgirl si è un po’ raccontando ammettendo di temere che la sua figura sia un po’ distorta, almeno agli occhi del pubblico. Il temuto momento della nomination inizia ad affaticare anche la sorridente ballerina che ogni giorno si prodiga per far allenare tutti, forse quello che ha raccontato e le dinamiche del gioco, la metteranno in cattiva luce oppure è giusto che il suo io venga proprio fuori per quello che è, anche un po’ fragile se vogliamo. La ciliegina sulla torta per lei potrebbe essere il marito Marco Costantini pronto ad entrare in casa per una sorpresa, ma quando?



