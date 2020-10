Matilde Brandi/ Crisi respiratoria e vomito, lo scherzo che fa discutere.. (Grande Fratello Vip)

MATILDE BRANDI UN COMODINO NELLA CASA DEL GRANDE FRATELLO VIP 2020?

Matilde Brandi un comodino al Grande Fratello Vip 2020? Qualcuno lo pensa anche se non sappiamo bene chi, toccherà ad Alfonso Signorini rivelare il suo nome questa sera? Il giochetto che la produzione ha messo in atto questo fine settimana ha scosso un po’ gli abitanti della casa che hanno continuato a litigare e ad accusarsi tra chi non si sente ben accettato dal gruppo e chi, invece, sembra vittima degli altri o addirittura di un complotto. Matilde Brandi rimane fuori da queste dinamiche ma accusa il colpo quando Pierpaolo Pretelli leggendo i bigliettini usati per il televoto fa anche il suo nome. Lei si stizzisce un po’, si solleva dal divano e con volto dubbioso risponde ‘non mi sento proprio un comodino in questa casa’. Al suo fianco si schierano le amiche Adua del Vesco e Stefania Orlando convinte che lei davvero stia facendo di tutto e sicuramente non il comodino. In questo mese la showgirl si è occupata della casa, della cucina, del fitness delle ragazze, dei balli e dell’animazione della casa, schierandosi quando ce n’è stato il bisogno e inveendo contro Tommaso Zorzi per dire la sua. Davvero c’è chi pensa che la Brandi non si sia ancora esposta abbastanza? In casa il dubbio resta ma fuori le polemiche sono relative ad un’altra cosa e non di certo alla storia del comodino.

MATILDE BRANDI, CRISI RESPIRATORIA E VOMITO.. MA E’ UNO SCHERZO!

Matilde Brandi al Grande Fratello Vip 2020 ha organizzato un terribile scherzo con l’aiuto di Enock fingendo di stare male durante la notte e gettando tutti nel panico. La showgirl si è piegata sul lavabo della cucina simulando delle delle crisi respiratorie accompagnate al vomito e questo ha gettato nel panico le sue compagne di viaggio a cominciare da Myriam Catania che ha subito chiesto aiuto in confessionale e finendo ad Adua del Vesco pronta ad aiutarla. A quel punto a svelare l’arcano ci ha pensato proprio la produzione prima che il panico potesse creare danni in casa e fuori ed infatti così è stato. Mentre i suoi coinquilini l’hanno subito redarguita al grido di ‘stron*a’, fuori dalla casa le polemiche non sono mancate. Alcuni hanno accusato la Brandi di essere fuori luogo e di cattivo gusto soprattutto riguardo allo spettatore che segue il programma in diretta e poteva sentirsi male nell’assistere a quelle scene, mentre altri continuano a ribadire che si è trattato solo di uno scherzo. Chi la spunterà alla prima? Lo scopriremo questa sera durante la nuova diretta del Grande Fratello Vip 2020.



