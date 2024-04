Matilde Brandi crolla all’Isola dei Famosi 2024/ Lacrime e sfogo: nostalgia di casa e…

Matilde Brandi, primo crollo all’Isola dei Famosi 2024

Dopo pochi giorni di permanenza sull’Isola dei Famosi 2024, Matilde Brandi crolla e si lascia andare alle lacrime. A far crollare la showgirl non è stata l’assenza di cibo o le difficili condizioni in cui i naufraghi vivono, ma la nostalgia di casa. L’avventura dei naufraghi dell’Isola dei Famosi 2024 è ufficialmente cominciata una settimana fa, ma ufficiosamente, i concorrenti hanno cominciato l’avventura con la partenza dall’Italia. Nonostante sia una donna forte e abbia già affrontato la prova di un reality partecipando al Grande Fratello Vip, la Brandi comincia a sentire fortemente la mancanza dei suoi affetti.

Aurora e Sofia, chi sono le figlie di Matilde Brandi/ "Non sono pronta a vederle andare via"

Nelle scorse ore, così, la showgirl non ha retto e si è lasciata andare alle lacrime. A consolarla è stato Peppe Di Napoli che è riuscito a tirare su il morale alla Brandi che, tuttavia, ha evitato di raccontare a cuore aperto il motivo del suo sfogo tra le lacrime.

Matilde Brandi: il motivo del crollo all’Isola dei famosi 2024

A far intuire il motivo del crollo emotivo di Matilde Brandi all’Isola dei Famosi 2024 è stato Peppe Di Natale che, nel tentativo di consolarla, ha provato a trasmetterle forza facendole notare che tutti hanno delle mancanze. “Anch’io penso a mia moglie e mi manca”, ha ammesso Peppe che, parlando con Luce Caponegro, ha fatto una vera dichiarazione d’amore alla moglie Brunella.

Francesco Tafanelli, chi è il compagno di Matilde Brandi/ "Ho atteso due anni per presentarmi"

Probabilmente, dunque, anche Matilde, come Peppe, sente nostalgia di casa, in particolare del compagno Francesco e delle figlie Aurora e Sofia che sono diventate maggiorenni pochi mesi fa.











© RIPRODUZIONE RISERVATA