Matilde Brandi/ È davvero crisi con il marito Marco Costantini?

Matilde Brandi, dopo la sfuriata al Grande Fratello Vip torna a parlare di famiglia a Verissimo

Matilde Brandi sbarca a Verissimo per raccontare la sua avventura al Grande Fratello Vip 2020 e, soprattutto, delusioni e incontri che il programma le ha regalato in questo mese e mezzo. Era entrata nella casa come la regina, come la nuova Adriana Volpe ma poi si è persa per strada tra lavatrici, segreti e scatti di ira che il pubblico non ha apprezzato. In molti hanno trovato il suo comportamento falso e scorretto ed è per questo che alla prima occasione è stata eliminata. Ieri sera la showgirl è rientrata nella casa per affrontare i famosi concorrenti della camera azzurra e, in particolare, Tommaso Zorzi (al quale ha rivelato di avere tutti i social contro proprio per via del loro rapporto turbolento) e con Stefania Orlando.

Dopo il GF Vip, si torna alla vita vera: è davvero crisi con il marito Marco Costantini?

Le due avevano un’amicizia ventennale alle spalle ma durante il Grande Fratello Vip 2020 qualcosa è andato storto e quando la Orlando si è schierata dalla parte di Tommaso, tutto è andato in frantumi. Matilde ha insinuato che l’amica ha preferito il gioco al loro rapporto mentre la Orlando si è infuriata per le sue parole. Amicizia finita quindi? Scopriremo qualcosa di più oggi a Verissimo dove Matilde Brandi sarà ospite per parlare della sua avventura nella casa ma anche della sua vita privata e delle sue bellissime figlie che finalmente hanno potuto riabbracciarla. E il marito Marco Costantini? Da quanto si è capito al GF sembra che tra i due ci sia un po’ di maretta e che il loro rapporto vada avanti quasi per inerzia, per amore delle loro figlie, oggi la showgirl rivelerà qualcosa in più che magari nella casa non ha ancora detto spiegando questa presunta crisi?



© RIPRODUZIONE RISERVATA