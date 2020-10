Matilde Brandi eliminata al Grande Fratello Vip 2020?/ Lei è convinta di sì e rivela..

Matilde Brandi eliminata al Grande Fratello Vip 2020?

Matilde Brandi a rischio eliminazione al Grande Fratello Vip 2020? La bella showgirl ha rischiato di essere squalificata per aver detto fr*cio ma, a quanto pare, anche lei, come Patrizia de Black, alla fine è stata graziata ma adesso rischia seriamente di uscire per volere del pubblico. Per la Brandi è la seconda settimana consecutiva in nomination e tutto sembra essere legato a quello che è successo con l’amica Stefania Orlando e alla discussione con Maria Teresa Ruta. Il volto che ha mostrato in tv e in diretta non piace ai suoi coinquilini e nemmeno al pubblico convinto che la sua vera natura, fino a questo momento, fosse nascosta sotto una maschera. Dove sta la verità e perché la Brandi a volte scatta quando c’è da dire o chiarire qualcosa? Il suo modo di fare l’ha resa un’osservata speciale ma sarà solo il pubblico sovrano a segnare il suo percorso nella casa oppure a spingerla fuori dalla casa con la fine della sua avventura.

Matilde Brandi fa pace con Stefania Orlando ma con Adua…

Fino a stasera non sapremo niente di certo a riguardo ma quello che è certo è che in questi pochi giorni tra una diretta e l’altra, nella casa del Grande Fratello Vip 2020 sembra essere arrivata la pace almeno per Matilde Brandi e l’amica Stefania Orlando. Le due hanno chiarito ma le cose sono ancora un po’ tese e così quando la conduttrice si sfoga in giardino con Tommaso Zorzi e Adua del Vesco quest’ultima la invita a passare più tempo con Matilde che lunedì potrebbe uscire. A quanto pare il consiglio è stato ben gradito perché Stefania Orlando è rientrata in casa e vedendo Matilde Brandi alle prese con la colazione l’ha abbracciata stretta e a quel punto la ballerina ha confessato di sentirsi stanca. Questa volta Matilde Brandi sente davvero il peso di questa nomination e proprio la scorsa sera ne ha parlato anche con Adua nel cuore della notte insinuando anche il dubbio sulla sua amicizia ventennale con la Orlando confidando ‘Qui la gente cambia idea in continuazione ma io non ne sono capace’. La biondina è convinta di non avere la padronanza della parola che hanno alcuni e questo la fa passare sempre dalla parte del torto ed è per questo che uscirà questa sera dalla casa, lei ne è certa.



© RIPRODUZIONE RISERVATA