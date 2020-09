Matilde Brandi eliminata?/ Contro Franceska Pepe:”pensa solo a se stessa” (Grande Fratello Vip)

Matilde Brandi ha creato un bel clima all’interno della Casa del Grande Fratello Vip 5, tutto al femminile nonostante questo rischia l’eliminazione. In particolare ha legato molto con Elisabetta Gregoraci e Stefania Orlando, con cui ha avuto modo di parlare d’amore. La concorrente è rimasta particolarmente colpita dal racconto della seconda, che ha rivelato la modalità con cui ha conosciuto il marito Simone Gianlorenzi, dei sogni intimi fatti per via del grande desiderio di averlo al suo fianco. “Ma voi siete bellissimi insieme”, ha detto la Brandi, “il vostro matrimonio penso che sia stato il più divertente a cui sono andata”. Dal canto suo però ha preferito non esporsi più di tanto quando Stefania ha provato a chiederle come mai non si sia mai sposata con il compagno. “Stiamo bene lo stesso, non è qualcosa che mi manca”, le ha risposto, “magari lo faremo, non lo so”. Purtroppo non tutte le concorrenti donna della Casa sembrano aver creato un bel legame con la Brandi. Fra le più odiate troviamo Franceska Pepe, che ha già litigato con tutti e che presto potrebbe avere uno scontro anche con lei. Matilde infatti ha manifestato un forte disappunto in questi giorni nel verificare quanto possa essere egoista la modella. Pensando solo a se stessa, Franceska ha deciso di cucinare solo per sè e ha pure utilizzato l’ultima porzione di carciofi rimasta in dispensa. “Non va bene però è così”, ha detto la Brandi, “sennò tocca litigarci. Lei nel suo pensiero è anche educata, ti dice le cose educatamente. Non ha la concezione”.

Matilde Brandi, sarà eliminata?

Matilde Brandi rischia di dover uscire dalla Casa del Grande Fratello Vip 5. Anche se è sempre stata in buoni rapporti con tutti i concorrenti in gara, la showgirl è finita lo stesso al televoto e ora dovrà vedersela con altri vipponi, più o meno forti. Secondo il web ci sono grosse probabilità che ad uscire sia Franceska Pepe, per via dei numerosi scontri vissuti negli ultimi giorni. Dal canto suo la Brandi non sembra molto preoccupata della possibile eliminazione, anzi. Per ora appare più concentrata sul percorso che sta facendo nel gioco e soprattutto in balia di emozioni del tutto contrastanti. Spesso sorridente, la showgirl ha manifestato nei giorni scorsi un momento di tristezza.

Francesco Oppini se n’è accorto subito ed è corso ad abbracciarla, a confortarla. Si è trattato solo di un breve istante, ma utile per comprendere l’emotività della ballerina. Alcuni giorni prima, Matilde era scoppiata in lacrime per un altro motivo: “Io faccio fare tutto a tutti, tendo a organizzare”, ha detto a Tommaso Zorzi. Si è sentita infatti in colpa per aver cercato di gestire il gruppo e di aver persino avuto un approccio sbagliato con gli ultimi concorrenti entrati. Pensieri che però non corrispondevano alla realtà, visto che quando ha deciso di chiedere scusa a tutto il gruppo, ha ricevuto solo complimenti e tanti abbracci.



