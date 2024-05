Matilde Brandi incontra il fidanzato Francesco Tafanelli all’Isola dei Famosi/ “L’abito bianco è pronto”

Matilde Brandi ha incontrato il fidanzato Francesco Tafanelli nella nona puntata dell’Isola dei Famosi. La naufraga aveva spesso ammesso di sentire la mancanza del cinquantatreenne napoletano, con cui ha avviato una relazione dopo la separazione con Marco Costantini. È per questo motivo che la produzione ha deciso di farle una sorpresa. La conduttrice Vladimir Luxuria l’ha chiamata da parte e le ha fatto credere di avere la possibilità di parlare con l’amato in studio.

“Io sto benissimo, anche a casa stanno tutti bene. Io sento il dovere di farti sapere che non ti ho mai visto così bella. Non hai bisogno del trucco, sprechi troppo tempo quando sei qui. Anche all’isola splendi, è un bel messaggio. Ho visto che ti sei truccata con la cenere del fuoco”, le ha detto Francesco. Poi ha raccontato “L’incontro tra me e Matilde non è stato casuale. Il nostro è un rapporto autentico, tra due persone che condividono. Matilde è una donna responsabile, leale e generosa, oltre che capace di insegnare tanto. È arrivata tra le mie braccia con umiltà e mi ha arricchito. Averla a fianco significa essere più sereni e più sensibili”. Lei non ha potuto che ricambiare gli elogi: “Io la prima volta che l’ho visto gli ho chiesto da dove fosse uscito. Penso che me l’abbiano mandato dal cielo. È un uomo onesto e vero, mi piace questo di lui. Mio padre e mia madre mi dicevano sempre di avere rispetto per l’altro. Io ritrovo questo in lui. È una grande gioia sentirlo”.

Matilde Brandi tuttavia non immaginava che il fidanzato Francesco Tafanessi si trovasse proprio sull’isola. È così che l’inviata Elenoire Casalegno le ha fatto credere di dovere svolgere una prova bendata in cui doveva riconoscere gli altri naufraghi toccandogli soltanto alcune parti del corpo. Al posto dei compagni, tuttavia, c’era proprio il suo uomo. La showgirl non se ne è accorta, almeno fino a quando non lo ha sentito parlare. È in quel momento che si è tolta la benda e lo ha abbracciato e baciano, commuovendosi.

I due poi hanno rivelato che convoleranno a nozze presto. “L’abito è pronto, non resta solo che decidere quando lo indosserai”, ha detto Francesco, che lavora nel mondo della moda. Poi lo spoiler alla conduttrice Vladimir Luxuria: “Ti prometto che sarai una delle prime persone che lo vedrà. È l’abito più importante in assoluto. È il colore dell’Isola, quello del riso. È bianco”.











