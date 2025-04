Matilde Brandi, caos a Ne vedremo delle belle, pubblico si ribella dopo la “parolaccia”

Momento choc a Ne vedremo delle belle con Matilde Brandi che è stata protagonista di una gaffe enorme durante la puntata finale. Cos’è successo? Partiamo dall’inizio. Pamela Prati ha deciso di sfidare la collega nella gara di musical, la preferita da tutte le concorrenti. E questa sera il tema era davvero invitante, una bellissima esibizione di Dirty Dancing, in cui dovevano cantare e ballare la canzone principale del film. E siccome alla Prati non piace vincere facile, ha scelto la ballerina Matilde Brandi. Peccato che quest’ultima abbia lasciato tutti senza parole durante la performance.

Mentre ballava si è sentita una parolaccia dal suo microfono: “Levati ca***“, ha detto riferendosi ad un ballerino, poi è scivolata a terra ma si è subito ripresa inserendo la “mossa” non voluta nella coreografia. Alla fine del pezzo, si è sentita in colpa: “Ma si può tagliare?“, ha chiesto Matilde Brandi a Carlo Conti, piena di vergogna per aver “trattato male” il ballerino che danzava con lei. Il ragazzo è stato poi chiamato sul palco e il conduttore gli ha chiesto se si fosse stato male, ma fortunatamente il pericolo è scampato! Intanto fioccano le polemiche sui social, dato che il pubblico non ha visto di buon occhio la sua uscita infelice: “Tagliare chi? Il ballerino? Per tanto poco“, si legge sui social.

