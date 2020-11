Matilde Brandi, lite con Antonella Elia: “Aggressiva”/ Lei replica: “Ipocrita e iena”

Si è scatenata una lite tra prime donne nel corso della diretta del Grande Fratello Vip e no, non nella Casa ma in studio. Protagoniste ancora loro: Matilde Brandi e Antonella Elia. Le due proprio non riescono ad andare d’accordo, e la cosa si dimostra pienamente nel nuovo round delle due in diretta. Si parla della sua presa di posizione contro Maria Teresa e a favore di Anna, l’ex di Roberto Zappulla attuale compagno della Ruta. Se le parole della Brandi a Live non è la D’Urso sono state nette e dure, in studio appare invece molto morbida. Da qui parte l’accusa della Elia: “Sei un’ipocrita!” esordisce la bionda opinionista, ma la Brandi non la lascia finire che parte con la sua replica.

Matilde Brandi contro Antonella Elia: “Aggressiva? Sei tu che hai dato uno schiaffo…”

“Con te devo chiarire una cosa.” esordisce Matilde Brandi. Poi continua: “L’aggressività te la ricordo, tu quando l’anno scorso hai partecipato al Grande Fratello hai dato uno schiaffo a Valeria Marini e quando hai fatto l’Isola dei Famosi hai preso a capelli Aida Yespica. Per cui tu non parlare di aggressività!” Antonella Elia si scatena: “Iena! Prima di tutto io non ho dato uno schiaffo a nessuno iena! Te lo ripeto: iena! – così conclude spiegando – Sei ipocrita perché lì sei in un modo e qui un agnellone! Smettila di parlare dietro!”



