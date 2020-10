Matilde Brandi lite con Maria Teresa Ruta/ La resa dei conti e la delusione Stefania Orlando…

Matilde Brandi al Grande Fratello Vip 2020, scontro con Maria Teresa Ruta

Maria Teresa Ruta allo scontro con Matilde Brandi al Grande Fratello Vip 2020. Questo è quello che sui profili social ufficiali del programma è stato annunciato in previsione della puntata in onda questa sera che, sicuramente, metterà le due colonne della casa al confronto dopo le discussioni dei giorni scorsi. Come ha detto bene la Ruta, lei e la Brandi sono davvero molto distanti nel modo di pensare e di comportarsi con amici e con i figli ma proprio questa diversità ha regalato al pubblico uno scontro nella prima serata di lunedì e lo stesso potrebbe fare anche questa sera. Cosa succederà e cosa dovranno dirsi ancora le due? Matilde Brandi ha già accusato la Ruta di parlare quando le viene chiesto in puntata dicendo così che altrimenti non direbbe e a quel punto, se dovesse ripetersi questa occasione, lo scontro sarebbe servito.

Matilde Brandi e Stefania Orlando, amicizia al capolinea?

In settimana Maria Teresa Ruta ha avuto modo di chiarirsi e avvicinarsi con molti protagonisti della casa e, in particolar modo con Stefania Orlando, che l’ha definita la sua comfort friend, ovvero un’amica che le da conforto nella casa ma magari fuori non sarebbero così unite. A tenerle insieme sono proprio le cose che continuano a vedere in casa e, in particolar modo, il legame che Matilde Brandi ha stretto con Adua del Vesco e Dayane Mello a discapito di Stefania e della stessa Maria Teresa Ruta che trova un po’ di convenienza questo trio e non ritiene vere le loro esternazioni riferendosi a quando Adua è tornata dal cucurio e Matilde l’ha accolta tra urla e abbracci come si farebbe con un figlio che torna dopo un lungo viaggio. Su questo lei e Stefania concordano e ne hanno parlato in giardino, forse la loro discussione verrà a galla nella puntata di questa sera?



© RIPRODUZIONE RISERVATA