Matilde Brandi, lite con Tommaso Zorzi/ Lei: “20 giorni che rompi il cazz*, basta!”

Durante la nuova diretta del Grande Fratello Vip 2020 va in scena la lite furiosa tra un’inedita Matilde Brandi e Tommaso Zorzi. La ballerina perde totalmente la pazienza e arriva ad urlare in modo molto pesante contro l’influencer a causa di alcune battute ironiche fatte su Adua Del Vesco. “Se non hai il senso dell’umorismo non è colpa mia!” commenta Zorzi, ma la Brandi perde ulteriormente la pazienza “Sono 20 giorni che rompi il cazz*, ora basta! Posso dire la mia o non posso? La tua battuta è stata infelice! È ipocrisia!” Zorzi, però, non ci sta: “L’ipocrisia è un’altra roba Matilde! Tant’è che io ad Adua ho detto tutto in faccia”

Matilde Brandi furiosa con Tommaso Zorzi: “Perché devi giudicare tutti?”

La tensione sale e i toni si accendono. Tornati in salone, Matilde Brandi fa un annuncio al Grande Fratello Vip: “Voglio tornare a casa perché questo gioco non fa per me.” Alfonso Signorini però la calma e la porta a riflettere. Interviene anche Tommaso Zorzi che fa infuriare nuovamente Matilde che torna ad urlare: “Non puoi sempre stare a parlare tu, anche in un momento così delicato. Perché devi sempre giudicare? Cosa ne sai cosa c’è dietro?” È di nuovo Signorini, poi, a calmare un po’ le acque.



